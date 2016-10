Partido Republicano puede, si quiere, reemplazar a Donald Trump como candidato

WASHINGTON.- El escándalo que envuelve ahora a Donald Trump por sus comentarios vulgares contra las mujeres ha sumido al Partido Republicano en una fuerte crisis política, mientras afronta presiones para reemplazarlo como candidato presidencial.

La crisis se desató tras la revelación de un video de 2005 en el que Trump hace comentarios vulgares contras las mujeres –habla de agarrarlas por los genitales-, y se justifica porque es una “estrella”.

Trump ha pedido disculpas en un video, pero eso no satisface a los líderes de la maquinaria republicana, algunos de los cuales le han pedido que abandone la contienda y le deje el campo libre a su compañero de fórmula, Mike Pence.

Video: Trump pide perdón por video obsceno contra mujeres

Varios prominentes republicanos del Congreso le han retirado su apoyo político, mientras algunos líderes conservadores siguieron hoy sus condenas contra Trump.

El presidente del Comité Nacional Republicano (RNC, en inglés), Reince Priebus, ha condenado los comentarios de Trump, pero no ha dicho cuál será su siguiente paso.

Trump, quien sopesa un discurso esta noche, dijo hoy que jamás se ha rendido en su vida y que ahora no piensa hacerlo, por lo que seguirá como candidato presidencial del partido.

The media and establishment want me out of the race so badly – I WILL NEVER DROP OUT OF THE RACE, WILL NEVER LET MY SUPPORTERS DOWN! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2016