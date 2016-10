Nominados al World Car of the Year Award 2017

Los nominados al World Car of the Year Award 2017 representan a lo mejor de la industria automotriz, cuyos ganadores serán anunciados en el Auto Show New York. Un panel de 73 periodistas de todo el mundo votará en tres ocasiones para…

¡Muestra tu orgullo latino! Sigue al Campeón de los Hispanos en Facebook