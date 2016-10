Conoce los nuevos zapatos de Messi, solo 100 pares saldrán a la venta

Este año ha marcado un antes y después en la imagen de Lionel Messi.

El crack argentino apareció con una frondosa barba roja para la Copa América Centenario y después sorprendió a todos al teñirse el cabello con un rubio platinado hasta transformar su imagen por completo.

“La Pulga” ha evolucionado en lo futbolístico, pasó de ser un rápido goleador a convertirse en un jugador completo que crea y marca los ritmos del juego y un mejor pasador.

Pero también su imagen evolucionó, a tal grado que sus zapatos no podían quedarse atrás y ADIDAS ha lanzado un diseño de colección muy innovador y extravagante, que seguramente irá acorde con el nuevo look de Leo.

Los Messi16+ Purechaos Kryptonite, que son en negro y verde, saldrán a la venta el 10 de octubre, pero será un diseño exclusivo y de colección del que solo se harán 100 pares.

Conócelos.

The ultimate boot for the perfect number 10.#Messi16 10/10. #LimitedCollection pic.twitter.com/M9xIkQfcEn

— Team Messi (@TeamMessi) October 7, 2016