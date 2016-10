Atentos al futuro de Premier Boxing Champions y Al Haymon

Sí, es la empresa de Al Haymon el controversial empresario que irrumpió en el mundo del boxeo hace cerca de cuatro años y que tras un inicio de muchas luces enfrenta ahora un camino de sombras marcado por las dudas y la incertidumbre.

Créame. No me importa en absoluto lo que pase con la economía de Haymon ni lo que tenga o no en sus cuentas bancarias, pero sí me importan la cantidad de boxeadores aparcados bajo firma con Premier Boxing Champions que ahora no saben nada sobre su futuro.

Fueron 500 millones de un fondo de inversionistas el punto de partida en marzo de 2015 con los que Haymon sacudió el boxeo y asustó, en serio, a Golden Boy Promotions y Top Rank.

Hubo un desfile de boxeadores que, con toda razón, se fueron detrás de las promesas de PBC, pero pasados menos de dos años y con los números y los hechos a la mano esto tiene el peor diagnóstico.

El ‘radio-rumor’ del mundo del boxeo dice que PBC ha perdido 500 millones en menos de tres años y que si pierde la demanda que cursa en su contra por 925 millones el desastre puede ser todavía peor.

Pero insisto, no nos importa en absoluto si el plan de negocios de Haymon y sus socios era el ideal o fue un desastre, pero sí nos interesa el futuro de los boxeadores que en un año no han tenido una pelea y no ponen dinero en sus ahorros mientras el tiempo pasa.

En este verano tuvimos la fase promocional de Abner Mares frente a Jesús Cuellar, título superpluma en juego en el Barclay Center de Brooklyn. Luego la pelea no se hizo y ya sabemos por qué.

Lo peor de todo es que existe una cuerda de peleadores que apenas entraron en acción una vez este año. Nombres como Danny García, Keith Thurman, Shawn Porter, hermanos Charlo, Adrien Broner, Erislandy Lara y Daniel Jacobs, entre los más conocidos estuvieron ‘part time’ por cuenta de Haymon.

Y otros como Devon Alexander, Peter Quillin, Lamont Peterson, Lucas Matthysse y los mencionados Mares y Cuellar no pelearon, hasta ahora, en 2016.

Los grandes networks como ESPN, CBS, NBC y FOX ya anunciaron que no tendrán grandes carteleras en lo que queda del año, mientras PBC tuvo su más reciente cartelera en Miami donde pelearon Yordenis Ugas frente a Bryant Perrella.

A todo esto los inversionistas y anunciadores grandes se llevan el dinero para la NBA, la NFL y la postemporada de las Grandes Ligas.

Luego la seguimos.