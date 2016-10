La Víbora: ¡No más Don Francisco, por favor!

A nuestra serpiente columnista de farándula no se le escapa ninguna celebridad

No por favor, díganme que es una pesadilla, que no es cierto. Apenas que estaba tan feliz porque ya no tendría que soportar su horrenda cara y sus nefastos concursos los sábados en la cadena Univision y ahora me lo traen de regreso.

Me refiero a Don Francisco, que luego de que le dieron la patada en la cola en la mencionada empresa, ahora vuelve muy campante a la competencia, Telemundo. Me pregunto si ese hombre tiene dignidad. ¿No le parece que ya está demasiado viejo –además de feo– como para seguir conduciendo un programa de televisión?

El hombre ya dio lo que tenía que dar, y hasta más, ¿por qué aferrarse a estar activo? ¿Acaso les parecían graciosos segmentos tan sexistas como “Miss Colita”, en el que las mujeres tenían que mostrar y mover el trasero para ganarse unos dólares, y de paso escuchar los comentarios libidinosos del conductor? ¿O ya se les olvidó que muchas de las modelos que han trabajado para él han revelado que el tipo las trataba con la punta del pie?

¿Y con esas credenciales, entre muchas otras cochinadas, lo traen de regreso? Telemundo está cacareando “Don Francisco te invita”, que comienza el domingo, por todo lo alto. Y si quieren saber mi opinión –que aunque no quieran se las voy a decir– espero con todo mi venenoso corazón que le pase lo mismo que a Cristina Saralegui, que sea un total fracaso para que el tipo se vaya ahora sí definitivamente.

Esa clase de conductores no hacen falta en la televisión hispana. Y si aún así él se aferra a seguir en la tele, pues que busque chamba en Estrella TV, donde el acoso y enseñar colas y pechuga son cosa de todos los días. Ahí estará rebién.

En otros temas, ¡aguas, Rafa Márquez!, tu pesadilla de tantos años ya está de vuelta en México. Ya sabemos que estás en la gloria con tu nueva esposa, Jaydy Michel, y que estás feliz con tu bebé, pero te recordamos que antes metiste la pata al haberte involucrado con una de mis hermanas, la víbora de Adriana Lavat.

Y como ya sabrás, volvió al terruño luego de haber vivido por unos años en España. ¿Haciendo qué? Solo ella sabe, pero si está de vuelta en México no ha de ser porque le fue muy bien en la Madre Patria.

El caso es que la mujer, que tiene fama de trepadora y que le ha hecho la vida imposible al futbolista desde que se divorciaron –y seguro que desde antes también–, viene con la espada desenvainada. Ya declaró en una alfombra roja que el atleta casi no ve a los hijos que tuvieron juntos, pero que los pleitos que traen “son parte del show”.

La verdad es que pobres niños, pero también entiendo a Rafa. A las locas como Adriana es mejor tenerlas bien lejos, y si es con un océano de por medio mejor.