Julián Figueroa prepara jaripeo como su papá Joan Sebastian

El joven cantante acaba de lanzar su primer sencillo

Tras varios meses de estar preparando su presentación oficial como cantante, Julián Figueroa, hijo del querido Joan Sebastian, finalmente el pasado 8 de septiembre cantó para todos los medios de comunicación. Desde ese día Julián no ha parado de estar en promoción con su sencillo “Se supone”, y ahora ya se alista para hacer un show ecuestre, tal y como lo hacía su famoso padre.

En exclusiva para Diario Basta el hijo de Maribel Guardia compartió un adelanto de lo que está haciendo.

“Ahorita estoy muy metido en lo que será mi primera presentación en jaripeo, así como lo hacía mi papá; siempre me han gustado los caballos y qué mejor que fusionar los caballos con la música. He estado haciendo algunos entrenamientos en Chicago y otras partes de los Estados Unidos, inclusive aquí también en México. Pero aún no hay fecha ni lugar para hacer una presentación oficial con caballos. Me dicen que no debo correr, que todo debe ser a su tiempo y eso es lo que estoy tratando de hacer”.

El joven talento está muy satisfecho con los resultados de su primera entrega “Se supone”, tema que está colocado actualmente en los primeros lugares de popularidad. “Estoy muy bien, muy contento con la respuesta del público, echándole muchas ganas.

Apenas me pasaron el dato de que mi sencillo “Se supone” arrancó en primer lugar y le sigo trabajando mucho. También estoy consciente de que estoy empezando y que tengo que ganarme el derecho de piso para llegar a mis metas”. El también actor aseguró a Diario Basta que para su fortuna está rodeado de gente muy talentosa que lo respalda en todo momento, para ir a la segura.

A photo posted by Julian Figueroa (@julian_f.f) on Oct 2, 2016 at 9:30am PDT

A photo posted by Julian Figueroa (@julian_f.f) on Oct 1, 2016 at 8:52am PDT