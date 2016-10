Estados Unidos acusa a Rusia de hackeo con intenciones políticas

Donald Trump lleva algunas semanas sugiriendo de diversas maneras que las elecciones del 8 de Noviembre estarían “trucadas” en su contra, y esta mañana, tras reunirse con miembros de un sindicato de agentes fronterizos, aseguró que “el gobierno está dejando que miles de ilegales entren al país para que puedan votar en las elecciones”.

“¿Ven? Esta es una historia grandísima y seguro que los medios no la cubren”, dijo Trump durante la reunión del viernes por la mañana con directivos del National Border Patrol Council (NBPC), un grupo que representa al gremio de 18000 agentes fronterizos de los Estados Unidos.

No obstante, mientras Trump hacía estas acusaciones -respaldadas por cero evidencia, y una intepretación errada de lo dicho por uno de los líderes policiales, el gobierno estadounidense estaba, al mismo tiempo, revelando una situación real y mucho más grave: el gobierno de Rusia estaría detrás del “hackeo” a sitios y partidos de gobierno, incluyendo el Comité Nacional Demócrata y los sistemas electorales de al menos 20 estados del país.

En un comunicado conjunto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Director de Inteligencia Nacional cuyo original puede verse pinchando aquí el gobierno estadounidense apunta el dedo hacia el gobierno ruso por los hackeos a “emails de instituciones y personas estadounidenses, incluyendo los de organizaciones políticas de este país”.

“Estos hackeos y robos tienen como intención el interferir con el proceso electoral estadounidense”, dice el comunicado. “Este tipo de actividades no son nuevas para Moscú, los rusos han usado tácticas similares en Europa y Eurasia, para influenciar la opinión pública en esos países”.

Agregaron además que “los más altos funcionarios de Rusia podrían haber autorizado estas actividades”.

En los últimos días, funcionarios estadounidenses y de varios estados del país han declarado a los medios que se ha detectado actividad inusual en sus sistemas electorales de computación. El comunicado anteriormente citado se refiere a estos eventos, indicando que “sería prácticamente imposible alterar los resultados electorales” por medio de un ataque cibernético.

“Pensamos que sería dificil, casi imposible, alterar el resultado debido a la naturaleza descentralizada del sistema electoral y la candidad de protecciones que existen a nivel estatal y local”, apunta el comunicado. “No obstante, DHS continúa urgiendo a esas autoridades a mantenerse vigilantes y buscar ayuda de nuestros expertos federales en ciberseguridad.

Los expertos opinan que estos ataques podrían estar destinados a sembrar la duda sobre la integridad de los sistemas electorales estadounidenses, al mismo tiempo que Donald Trump -de quien se ha reportado tiene muchos negocios en Rusia y buenas relaciones con el presidente Vladimir Putin- asegura que el sistema está trucado en su contra.

Curiosamente, el autor de un reciente artículo de la revista Newsweek en el que se descubrió que una compañía de Donald Trump financió un viaje de negocios a Cuba cuando esas actividades eran totalmente ilegales, dijo que hackers con direcciones en Rusia atacaron la página de la revista tras la publicación de la nota investigativa.

To make clear: @Newsweek posted story on Trump/Cuba. Hackers attacked, took site down. Lots of IP addresses involved. Main ones from Russia.

— Kurt Eichenwald (@kurteichenwald) September 30, 2016