El rechazo al acoso sexual toma la calle

Una de las 15 denuncias presentadas contra McDonald´s en todo el país es de una latina de Nueva York

“A mi me llama chota y lambeojos, que no se qué es pero no me gusta”, dice la salvadoreña Rosa Rivera de uno de los managers del McDonald´s de 181 Broadway en Washington Heights. Sabe que es despectivo pero ella dice que él no se atreve a más con ella porque se defendería. Hace ya tiempo que Rivera está en las primeras líneas del movimiento Fightfor$15, y cuando se trata de hostigamiento sexual ella presta su voz a quien lo sufre.

Ayer lo hizo en una manifestación de rechazo al acoso sexual celebrada en Nueva York. Durante la demostración a la puerta de un McDonald´s contaba que una de sus compañeras dominicanas ha sido una de las 15 que ha presentado una demanda ante la Comisión de Igualdad de Oportunidad en el Empleo (EEOC, en sus siglas en inglés) por acoso sexual.

El mismo hombre que le dedicaba dudosos epítetos a Rivera, lleva tiempo dando fuertes cachetadas en las nalgas a su compañera y le pellizca los pómulos, cuando tiene ocasión, explica. Quien sufre este acoso no se atreve a hablar públicamente y en este McDonald´s al menos hasta la publicación de esta nota no saben que una de las denuncias ha salido de allí, según explica Rivera. “A otra compañera le mordió en el hombro pero esta le amenazó con decírselo a su esposo y no volvió a ser molestada”, cuenta.

Esta empleada explica que su compañera y denunciante se quejó a la supervisora pero esta le dijo que tenía que ser ella misma la que le plantara cara. No funcionó y él sigue trabajando en ese McDonald´s. Ella intentó cambiar su horario e incluso le llegó a amenazar con darle con una bandeja pero finalmente ha optado por denunciar. Es algo que hizo hace un mes aunque su queja y la de otras 14 mujeres del resto del país se conoció el jueves.

Rivera explica que a otra compañera que ya no trabaja dijo que en su momento el mismo presunto acosador le ofrecía $50 por pasar tiempo en una habitación de hotel.

McDonald´s dijo el jueves que tanto ellos como los dueños independientes comparten “el compromiso del tratamiento respetuoso de todo el mundo”. “Ni los restaurantes de McDonald´s ni ningún otro trabajo son lugares para el acoso y la discriminación de cualquier tipo”. La empresa dice que está estudiando las alegaciones.

Fight for$15, la misma plataforma que ha luchado por la subida del salario mínimo y el derecho a un sindicato, es una de las organizaciones que está ayudando a levantar la voz sobre el problema del acoso sexual que afecta al 40% de las mujeres que trabajan en el sector de la comida rápida según la encuesta de Hart Research Associates. Las latinas son de las que más sufren y el 47% se sienten forzadas a aceptar el acoso. “Se trata de defender condiciones laborales”, decían los participantes en la manifestación.

Shirley Aldebold del sindicato 32BJ, presente el jueves en la manifestación contra el acoso, cree que las latinas necesitan mucho el trabajo y son más susceptibles por su situación económica a estos comportamientos. “A veces no conocen bien el sistema y no saben que esto es ilegal”.

En la manifestación, el jueves se pidió que McDonald´s hiciera a su gente responsable de la situación.

Sonia Osorio, del National Organization for Women, recomienda a quienes se sientan acosadas sexualmente que documenten el hostigamiento que sufren con detalle y den a la empresa la oportunidad de arreglar la situación hablando de ello. Si eso no funciona se abren las vías legales.

Si no, a la calle

Gaby tiene 17 años y ha trabajado durante siete meses en un KFC en Long Island. Su historia no ha sido positiva. Esta joven, que no quiso ser fotografiada ni dio su apellido, explicó que uno de sus superiores le pedía que fueran a una zona donde no hubiese cámaras “para hacer cosas”. “Le dije que era irrespetuoso y que iba a ir a la policía”, explicó. Se quejó a la supervisora pero sin éxito. Esta hondureña que lleva dos años en el país le dijo a su madre lo que ocurría y esta le pidió que dejara este trabajo de cuatro días que compaginaba con sus estudios. Al final no se fue, la echaron.