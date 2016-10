EEUU felicita a Santos por el Premio Nobel de la Paz

WASHINGTON.– La Administración Obama, grupos humanitarios y líderes de la comunidad colombiana felicitaron este viernes al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, por recibir el Premio Nobel de la Paz, y expresaron su deseo de que el galardón ayude a fortalecer el proceso de pacificación en Colombia.

Al concluir una reunión con el canciller francés, Jean Marc Ayrault, el secretario de Estado, John Kerry, felicitó a Santos por sus “valientes esfuerzos para tratar de llevar la paz a Colombia”, y expresó el deseo de la Administración Obama de que el proceso funcione y logre “superar los obstáculos que permanecen” en pie.

Congratulations to @JuanManSantos on receiving the #NobelPeacePrize in recognition of his courageous commitment to bring peace to #Colombia.

— John Kerry (@JohnKerry) October 7, 2016