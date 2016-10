Video: Mhoni Vidente sufre después de convertirse en mujer

"La primera operación te castra, para que te disminuya la testosterona"

Mhoni Vidente confesó en un programa prestigioso que en el pasado cometió el grave error de cambiar de sexo y hasta la fecha considera que es una decisión que ha repercutido en su vida.

La vidente se sometió a la cirugía a la edad de 17 años en Cuba “La primero operación te castra, para que te disminuya la testosterona”, “yo le digo a todos mis amigos si quieren no se operen, tiempo atrás yo no me hubiera operado, porque viene después una descomposición hormonal muy fuerte que la he sufrido hasta ahorita” declaró.

A lo largo de su vida Mhoni se ha sometido a diversas cirugías en diferentes partes de su cuerpo “tengo una en la nariz, me he operado dos veces el busto, me hice lipo, caderas, piernas”, “Me operé porque quería aparentar ser mujer, si no, no me hubiera operado” reflexionó.