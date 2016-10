Video ¡Britney Spears confiesa que quiere besuquearse con Justin Bieber!

La “Princesa del Pop” lanzó esta atrevida declaración como parte de un juego de un programa de televisión

Disfrutando de su soltería y de esta nueva etapa en su carrera, la cantante Britney Spears jugó en un programa de televisión británica a “Besuquearse, Casarse, Evitarse”, a Britney le dieron tres opciones: Justin Bieber, Madonna y Simon Cowell, y no vas a creer lo que dijo.

Sin pensarlo mucho, Spears eligió a Bieber para “besuquearse”, y esto no fue todo, al cuestionarla sobre su situación sentimental dijo:

“Estoy felizmente soltera ahora. Me gustan chicos más jóvenes. Esta mañana, por ejemplo, se me acercó un tipo, era mi mesero, y pensé: ‘Dios mío, ¡eres adorable!”, confesó, ¿será indirecta para Bieber?

Desde 2015 Britney se encuentra soltera, pero lamentablemente, ahora no está en busca del amor:

“Muchos hombres solo quieren jugar. Todo con ellos son juegos, devolver o no la llamada, mandar mensajes. Es demasiado, es muy tonto”, dijo. “No busco ningún hombre ahora. Estoy muy feliz conmigo misma. No busco nada, estoy bien con cómo soy“, dijo hace unas semanas a un medio de comunicación.