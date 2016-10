Mira cómo respondió Carla Morrison a quienes criticaron su cuerpo

La cantante utilizó sus redes sociales para callar a aquellos detractores que se han dedicado a cuestionar su supuesto sobrepeso

La cantante Carla Morrison utilizó sus redes sociales para callar a aquellos detractores que se han dedicado a juzgar su cuerpo en la reciente campaña de la marca Levis por su supuesto sobrepeso.

“Alcanzo a ver que mi campaña con LEVIS MX ha impulsado a mucha gente a hablar mucha mier** sobre mi cuerpo… Honestamente me importa muy, muy poco, pues entre Levis y yo queremos promover la diversidad de mujeres en México y el mundo!… mujeres con curvas habemos muchas y es importante recalcar que todas somos igual de valiosas, de todo tipo, color y sabor!”, señaló la intérprete.

“…Ver tantos comentarios negativos sobre mi cuerpo, solo me provoca sentimientos de compasión por todos ustedes que están detrás de su computadora queriendo mandar esa energía negativa que habita en su ser… pues sus ojos carecen de profundidad, solo distinguen la superficie de una persona, y el no poder ver el espíritu y la belleza de la diversidad dice mucho de su poca perspectiva, tan pequeña y tan ignorante, su falta de conocimiento interno y también externo”, y es que no es la primera vez que la cantante recibe todo tipo de insultos respecto a su figura.

“Sigan ahí detrás de su computadora, comentado negatividad, por lo menos expulsan esa energía de su ser y abren campo para la buena energía que tanto necesitan, yo seguiré en mi gira por USA pasándola ching** y cantándole a miles de almas que celebran mi música y mi amor y mi diversidad y capacidad de amar sin límites y sin miedo. Arriba las chicas de todo tipo! Con curvas o sin, todas somos mujeres supremas! #GirlPower, fueron las palabras con las que concluyó la intérprete de ‘Compartir’.