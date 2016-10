Latin American Music Awards 2016: ¡Mira la lista completa de ganadores!

Estos artistas fueron los que ganaron durante la gala de los Latin AMAs 2016 de Telemundo

Llegó la noche de los Latin American Music Awards 2016. La gala que transmite Telemundo premiará a las estrellas más grandes de la música latina.

Lucero será la anfitriona en vivo desde el Dolby Theatre desde Los Ángeles. Algunos de los artistas confirmados para presentarse incluyen a Pitbull, Nicky Jam, Prince Royce, Joey Montana, La Santa Cecilia, Flo Rida, Gente de Zona, Gerardo Ortiz, CNCO y muchos más.

Durante el evento también se presentarán estrellas de las telenovelas como Rafael Amaya, Mauricio Ochmann, Kate del Castillo, Carolina Miranda, Gaby Espino, José María Torre, Michel Duval, Chiquis Rivera, Patricia Manterola, Don Francisco, entre otros.

A lo largo de la transmisión estaremos actualizando la lista de los ganadores aquí abajo. ¿Quienes son sus favoritos para ganar?

**ACTUALIZACIONES EN VIVO**

LISTA DE GANADORES

Dúo o Grupo Favorito – Urbano

Alexis & Fido

Baby Rasta & Gringo

Zion & Lennox **GANADOR**

Álbum Favorito – Tropical

Intensamente Con Canciones de Juan Gabriel – India

Mi Mejor Regalo – Charlie Zaa

Visualízate – Gente de Zona **GANADOR**

Dúo o Grupo Favorito – Pop/Rock

CNCO **GANADOR**

Jesse & Joy

Maná

Artista Favorito – Regional Mexicano

Gerardo Ortiz **GANADOR**

Remmy Valenzuela

Roberto Tapia

Canción Favorita – Tropical

Culpa Al Corazón – Prince Royce **GANADOR**

Culpables – Jay Ruiz

No Quería Engañarte – Victor Manuelle

Traidora – Gente de Zona featuring Marc Anthony

Artista del Año

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Enrique Iglesias

J Balvin

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Nicky Jam

Nuevo Artista del Año

Adriel Favela

Álvaro Soler

CNCO

Jacob Forever

Sofía Reyes

Sencillo del Año

Duele El Corazón – Enrique Iglesias Featuring Wisin

Encantadora – Yandel

Ginza – J Balvin

Hasta El Amanecer – Nicky Jam

Solo Con Verte – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Álbum del Año

Dale – Pitbull

Dangerous – Yandel

Los Dúo 2 – Juan Gabriel

Que Bendición – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Recuerden Mi Estilo – Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Artista Femenina Favorita – Pop/Rock

Becky G

Gloria Trevi

Shakira

Nuevo Artista Favorito – Pop/Rock

Álvaro Soler

CNCO

Sofia Reyes

Artista Masculino Favorito – Pop/Rock

Christian Daniel

Enrique Iglesias

Juan Gabriel

Álbum Favorito – Pop/Rock

El Amor – Gloria Trevi

Los Dúo 2 – Juan Gabriel

Un Besito Más – Jesse & Joy

Canción Favorita – Pop/Rock

Andas en Mi Cabeza – Chino & Nacho Featuring Daddy Yankee

Duele El Corazón – Enrique Iglesias Featuring Wisin

El Mismo Sol – Alvaro Soler Featuring Jennifer Lopez

No Soy Una de Esas – Jesse & Joy Featuring Alejandro Sanz

Nuevo Artista Favorito – Regional Mexicano

Adriel Favela

Banda Clave Nueva de Max Peraza

La Séptima Banda

Banda, Dúo o Grupo Favorito – Regional Mexicano

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Álbum Favorito – Regional Mexicano

Mis Ídolos, Hoy Mis Amigos!!! – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Que Bendición – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Recuerden Mi Estilo – Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Canción Favorita – Regional Mexicano

¿Cuál Adiós? – Banda Clave Nueva de Max Peraza

Después de Ti, ¿Quién? – La Adictiva Banda San José de Mesillas

Préstamela A Mí – Calibre 50

Solo Con Verte – Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Nuevo Artista Favorito – Urbano

Jacob Forever

Karol G

Osmani García

Artista Favorito – Urbano

J Balvin

Nicky Jam

Yandel

Álbum Favorito – Urbano

Dale – Pitbull

Dangerous – Yandel

Visionary – Farruko

Canción Favorita – Urbano

Borro Cassette – Maluma

Encantadora – Yandel

Ginza – J Balvin

Hasta El Amanecer – Nicky Jam

Nuevo Artista Favorito – Tropical

Jay Ruiz

Jonathan Moly

Pirulo y La Tribu

Artista Favorito – Tropical

Gente de Zona

Prince Royce

Victor Manuelle

Colaboración Favorita

Duele El Corazón – Enrique Iglesias featuring Wisin

El Perdedor – Maluma featuring Yandel

Te Busco – Cosculluela featuring Nicky Jam

Artista Favorito – Crossover

Drake

Justin Bieber

Meghan Trainor

Canción Favorita – Crossover

Hello – Adele

Love Yourself – Justin Bieber

One Dance – Drake featuring WizKid & Kyla

Canción Dance Favorita

Don’t Let Me Down – The Chainsmokers featuring Daya

Never Forget You – Zara Larsson and MNEK

This is What You Came For – Calvin Harris featuring Rihanna