Chicharito estalla contra los que afirman que no está comprometido con el Tri

Es difícil ver al mexicano Javier Hernández enojado o levantando la voz, al menos eso es lo que dicen quienes lo conocen. El tema ha cobrado cierta relevancia este jueves porque el famoso ‘Chicharito‘ usó su cuenta de Twitter para levantar la voz en contra de aquellos que han inventado una supuesta campaña para desprestigiarlo con motivo de su ausencia del ‘Tri’ por segunda vez consecutiva. El mensaje es directo y el destinatario es el periodista deportivo Carlos Albert.

Y es que Javier no fue llamado en esta ocasión -como los demás ‘europeos’- por el timonel Juan Carlos Osorio para enfrentar los partidos de preparación contra Nueva Zelanda y Panamá, mientras que en la convocatoria pasada fue baja por su fractura de mano.

El asunto es defendido por el artillero mexicano argumentando que incluso tiene permiso de su club, el Bayer Leverkusen para ausentarse por cuestiones personales, que se sabe no es más que visitar a su novia Lucía Villalón, quien se encuentra convaleciente tras un ingreso a un hospital de Barcelona por problemas en un pulmón.

Por su parte, la Comisión de Selecciones Nacionales de la Femexfut ratificó por medio de Santiago Baños que la razón por la cual no se llamó al delantero que se desempeña en la Bundesliga fue que se identificó que ha tenido mucha carga, nada más. Osorio sigue sin abrir la boca.

@calbert57 NO HA SIDO ASÍ! @CH14_ no ha sido convocado por el TRI, por ello el Bayer le ha dado días libres.El no fue el único NO convocado. https://t.co/sHD2Tyndod

— Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) 6 de octubre de 2016