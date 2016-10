Carolina Gaitán de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ confiesa que conoció el ‘lado oscuro’

"Estamos teniendo una historia de droga y violencia de la que ya estamos saliendo"

Carolina Gaitán, es la protagonista de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’, la telenovela de Telemundo que se convirtió en un fenómeno de éxito, incluso superando a su primera versión ‘Sin Senos No Hay Paraíso’. En exclusiva hablamos con la actriz colombiana quien nos confesó que de pequeña conoció el ‘lado oscuro’ e incluso su familia debía pagar dinero para que le cuidaran la casa.

Pregunta: ¿Cuál crees que es la magia de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ para superar el éxito de la anterior?

Carolina Gaitán: Porque es un momento importante para que consideremos esa posibilidad de no recurrir siempre a las cirugías plásticas para ser felices, es interesante poder ver al otro lado, el recurrir a la educación, que la autoestima esté basada en esto mismo, tener una familia que te aporte, que te llene de valores, de amor.

P: Muchas personas en el mundo que no conocen o no han visitado Colombia, suelen manifestar sentir miedo de ir al ver estas narco-novelas, ¿qué les dices?

CG: Yo creo que Colombia tiene de todo un poco, puedes encontrar gente absolutamente trabajadora, gente buena en esencia, y también puedes encontrar la antítesis llevado a la máxima potencia que son personas oscuras. Creo que eso pasa en todos los países, solo que aquí estamos teniendo una historia de droga y violencia de la que ya estamos saliendo, estamos en un proceso de paz, tenemos en la mente salir adelante, y eso hace que nuestro país está en una etapa diferente.

Deseos que también eso para México que están atravesando una situación que nuestro país atravesó en los años 80′ y 90′, y de verdad es que nosotros tenemos experiencia en el tema y sabemos lo difícil y doloroso que es, cuánta plata se invierte en violencia, en guerra que podría invertirse en educación… Cuántas personas se ven perjudicadas, pero de todos modos son realidades que no podemos ser ajenas a ellas, y son cosas que simplemente sucede, y que plasmamos las realidades para contar este tipo de historias. Tanto de las personas buenas, como las oscuras y a veces sucede que este lado oscuro genera todo ese mix de emociones, y escenas que hace que las series, que tienen este tipo de historias, sean tan interesantes para el público latino.

P: ¿En algún momento te tocó lidiar con ese lado oscuro en tu vida personal?

CG: Sí, yo crecí en una ciudad que se llama Villavicencio, en el llano, y es una zona que está en una dualidad entre la guerrilla y el paramilitarísimo, y si tú tienes una casa tienes que pagarle una plata a alguno de los dos grupos para que te la cuiden, para que tú no seas expuesto a la violencia, he crecido en todo esto, no es ajeno a mí. Gracias a Dios no he tenido un problema directamente, pero sí uno está cercano a todo este tipo de historias.

P: A ti que te ha tocado crecer en medio de todo esto, ¿qué le aconsejarías a la población mexicana?

CG: Lo más importante es comenzar desde los núcleos familiares, todo esto se puede expandir al resto de la sociedad, esto es lo que yo puedo decir desde mi lado que no es una respuesta política, porque no sabría que decirle al gobierno que haga algo que no hizo el nuestro en su momento, pero sí puedo decir que el núcleo familiar puede hacer un gran cambio a nivel social.