¿Ashton Kutcher reveló sin querer el sexo de su segundo bebé con Mila Kunis?

Parece que al actor se le escapó durante una entrevista para el programa ‘Today’

Hace unos meses, Ashton Kutcher y Mila Kunis anunciaron que están en la dulce espera de un hermanito para su hija de dos años, Wyatt Isabelle. Y si bien aún no querían decir el sexo del bebé, parece que al actor se le escapó cuando contaba una anécdota durante una entrevista por TV y dijo que están esperando un niño.

¿Cómo fue el desliz? Ashton daba una entrevista al programa Today show cuando contó una anécdota sobre su hija para ilustrar sobre si la pequeña era consciente o no de que tendría un hermanito.

“Ella señala la panza de Mila como diciendo, ‘ahí está mi hermanito’, pero luego me apunta a mí y dice ‘cerveza’. Entonces yo creo que sabe que en la panza de la madre hay algo, pero no sé si sabe que no es una muñeca de plástico”, dijo divertido. Y sí, el desliz ya estaba hecho: el próximo hijo de la pareja será un niño.