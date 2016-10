Arquidiócesis de NY compensará a víctimas de abuso sexual

Lanzan un programa que buscará sanar las heridas de cientos de personas que aseguran haber sido abusadas

El cardenal Timothy Dolan informó este jueves que la Arquidiócesis de Nueva York realizará un programa para compensar a víctimas de abuso de sexuales cometidos por sacerdotes.

El plan, llamado “Independent Reconciliation and Compensation Program”, buscará sanar las heridas de cientos de personas que aseguran haber sido abusadas. “Yo escuche de ustedes, mi gene, que, mientras siguen sufriendo las heridas y rabia por esta crisis pasada, han apreciado las reformas y progresos que hemos hechos”, dijo Dolan en un comunicado.

El máximo líder de los católicos en la Gran Manzana indicó que no habrá un monto límite para las compensaciones, aunque sí especificó que cada caso se determinará individualmente de acuerdo al administrador Kenneth Feinberg, y no por el cardenal o la Arquidiócesis.

Feinberg ha estado a cargo de las compensaciones en varios casos de renombre, incluyendo el de las víctimas de los ataques del 11 de Septiembre.

“Nauseabundo”, fue la palabra que usó Dolan para calificar los abusos sexuales cometidos por los sacerdotes, agregando que es fue un pecado que ha “causado graves heridas en la Iglesia”.

El programa de compensaciones, que se cubrirá gracias a que la Iglesia obtendrá un préstamo a largo plazo, comenzará con una primera fase que cubrirá a 150 víctimas que presentaron demandas en los pasados 30 ó 40 años.

La Arquidiócesis indicó que las personas con nuevos casos, que también crean que son elegible para una compensación, deben participar por su cuenta del programa, y estos serían evaluados en una segunda fase.

Un representante del grupo the “Survivors Network of those Abused by Priests” le indicó a varios medios locales, tras conocer del programa presentado por Dolan, que el plan “había llegado muy tarde”.

Para denunciar:

La Arquidiócesis recomienda a cualquiera que haya sido víctima de abuso sexual por parte de un miembro del Clero, a que contacte primero a la oficina del Fiscal de Distrito y que mande un email al coordinador de asistencia a víctimas de la Arquidiócesis al: victimassistance@archny.org