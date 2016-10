Video: Revelan detalles de la muerte de Mario Almada

Marcos Almada, hijo del actor, habló de cómo fueron las últimas horas de vida de su padre

Mario Almada murió en su casa, sin dolor, acompañado por sus hijos y nietos, prácticamente en el momento que él lo quiso.

Así lo expresó su hijo Marcos Almada, en entrevista para varios medios de comunicación afuera de la funeraria donde fue cremado el cuerpo del actor de más de 500 películas.

“Él dijo: ‘yo ya me quiero ir’. Parece que lo deseó y se fue, ahora sí que hizo lo que quiso toda su vida y hasta su muerte, así también la quiso. Se fue dormido, tranquilamente se fue apagando“, contó Marcos.

La estrella de La Viuda Negra, de 94 años y oriundo de Huatabampo, Sonora, simplemente dejó de respirar en su cama, el martes a las 18:15 horas, de acuerdo con el hijo.

En una entrevista con GENTE realizada en 2013, días antes de que le entregaran el Ariel de Oro a la trayectoria, el actor advirtió que no le temía a la muerte.

“Sigo teniendo el cariño de la gente en las calles, siempre me saludan y yo feliz les doy un autógrafo o una foto. Soy afortunado y así quiero irme. Lo que sí es que no quiero acabar tirado en una cama.

“Le pido a la Virgen de Guadalupe que me lleve de un trancazo y que me diga ‘¡vámonos ya!’. No le tengo miedo a la muerte; tengo miedo a que me estén cambiando y depender de alguien“, dijo el actor en aquella ocasión.

Las cenizas del actor de Pueblo de Madera serán llevadas a su ciudad natal, aunque antes, el sábado, se realizará una misa en la que se prevé la asistencia de amigos y familiares.

La Asociación Nacional de Actores analiza la posibilidad de realizarle un homenaje.

A Almada le sobreviven, además de Mario Jr. y Marcos, sus hijas Patricia y Leticia, su hermano Fernando y su viuda.

POR: Héctor Raúl González y Rodolfo G. Zubieta