Urgen a fanáticos de los deportes a luchar contra la violencia doméstica

La campaña #NotAFan que busca concientizar a los aficionados cuenta además con el apoyo de varios equipos de NY

La campaña #NotAFan para hacer frente a la violencia doméstica en el ámbito de los aficionados al deporte profesional fue anunciada este miércoles en conjunto entre la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica (NCADV) y la presidenta del Concejo de la Ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito.

La iniciativa presentada en rueda de prensa celebrada en el corazón de Times Square, es una campaña de sensibilización dirigida a los fanáticos de los deportes aprovechando que octubre es el Mes Nacional de Concientización sobre la Violencia Doméstica. Tiene como propósito incentivarlos a tomar una posición en contra de la violencia doméstica y contará con el apoyo de varias figuras de los equipos neoyorquinos, quienes aparecerán en una serie de anuncios de servicio público en vídeos y fotografías.

“Los aficionados no sólo deben ser alentados a disfrutar de los deportes profesionales organizados, sino también entender que esta nación tiene una epidemia de violencia doméstica. Las estimaciones oscilan que 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 9 hombres experimentan la violencia doméstica en sus vidas”, dijo Ruth Glenn, directora ejecutiva de la NCADV.

Glenn se congratuló por el respaldo del Concejo y los equipos de Nueva York a la campaña que alienta a los aficionados a usar el color morado en la camiseta o gorra de su equipo y a subir un tuit a las redes sociales una foto de sí mismos con el hashtag #NotAFan y un mensaje corto que debe decir: Soy aficionado de (su equipo favorito) pero #NotAFan de la violencia doméstica.

Los equipos y jugadores participantes son: Los Yankees (Joe Girardi), Mets (Jeurys Familia), Knicks (John Starks), Liberty (Kiah Stokes), Rangers (Rod Gilbert), y del Cosmos (Lucky Mkosana y Giovanni Savarese).

De su parte Mark-Viverito destacó que la violencia doméstica es un tema del cual está, “profundamente preocupada y he pasado toda mi vida laboral haciéndole frente”.

“La campaña #NotAFan tiene como objetivo ofrecer a los aficionados una opción desde la cual pueden apoyar abiertamente a sus equipos al tiempo que expresan su descontento contra la inaceptable violencia doméstica”, insistió Mark-Viverito quien aprovechó la oportunidad para informar que el Concejo ha hecho una inversión en 3 años de más de $ 14 millones en iniciativas contra la violencia doméstica, especialmente en el campo del empoderamiento para conectar a más personas con los servicios necesarios.

“La violencia doméstica es un problema grave que exige nuestra atención y apoyo. Como miembro de los Yankees de Nueva York, me siento orgulloso de promover la campaña #NotAFan y sus esfuerzos por potenciar a todos los aficionados a estar en contra de la violencia doméstica”, dijo Joe Girardi, gerente de los Yankees.

Entre tanto los promotores de la iniciativa informaron que los equipos contarán con sus diferentes plataformas de redes sociales, sitios web, publicidad interior y exterior en los estadios, MSG Network, YES Network, One World Sports, etc. Clear Channel ha donó el espacio en Times Square y en otros lugares, además, la campaña estará en Taxi TV y en otros lugares de la ciudad de Nueva York.

Un flagelo de grandes proporciones

La violencia doméstica no es exclusiva de Nueva York y el objetivo es ampliar la campaña #NotAFan a nivel nacional.

En Estados Unidos, las estadísticas sugieren que la violencia doméstica se ha convertido en una epidemia. Cada minuto, una media de 20 personas son abusadas físicamente por sus parejas, lo que equivale a más de 10 millones de víctimas al año. Las líneas directas de ayuda en casos de violencia doméstica en todo el país reciben aproximadamente 20,800 llamadas por día.

El daño físico no es la única forma de violencia doméstica. Otras formas, tales como el abuso verbal o emocional, pueden tomar un segmento significativo en la salud mental. 1 de cada 7 mujeres y 1 de cada 18 hombres han experimentado ser acechada, haciendo que el objetivo que temer que ella o él o alguien cercano a ellos será herido o muerto.

La violencia doméstica también se correlaciona con una mayor tasa de depresión y el comportamiento suicida. 1 de cada 15 niños están expuestos a la violencia doméstica, que puede conducir a problemas de comportamiento a largo plazo, especialmente en las relaciones íntimas más tarde en la vida.

En general, la violencia doméstica representa el 15% de todos los crímenes violentos en los Estados Unidos. 19% de los incidentes de violencia doméstica implica un arma y sólo la presencia de un arma en el hogar aumenta el riesgo de homicidio en un 500%.