Una pizza podría poner fin a Cesc Fábregas con el Chelsea

El mediocampista español compartió una polémica foto que desató la molestia de los seguidores del conjunto de los "Blues"

El mediocampista español Cesc Fábregas podría poner en jaque su permanencia con el Chelsea, por una polémica foto que publicó a través de las redes sociales.

En su cuenta de Snapchat, Fábregas compartió la imagen de dos enromes pizzas, pastel y helado, lo que provocó que le llovieran duras críticas por parte de los aficionados de los “Blues”, por no llevar el régimen alimenticio requerido.

Ante los señalamientos, el futbolista español se defendió asegurando que la comida no era para él, si no para sus hijos. La situación es que Fábregas no está teniendo minutos de juego con el Chelsea y eso ha mermado sus convocatorias con la selección de España en las eliminatorias mundialistas.

Desde que tomó las riendas del conjunto inglés, el técnico italiano Antonio Conte impuso una estricta dieta a los jugadores del equipo y entre otras cosas les prohibió tajantemente el consumo de pizzas y comida “chatarra”, por lo que, con mayor razón, la permanencia de Cesc Fábregas con el Chelsea pende de un hilo.