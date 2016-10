Niños con problemas de conducta, ¿la culpa es del Tylenol?

Un nuevo estudio señala que consumir acetaminofeno durante el embarazo puede crear problemas de comportamiento en el bebé

En este momento, la atención de todos está enfocada en un nuevo estudio que sugiere que los niños tienen un mayor riesgo de tener problemas de conducta si sus madres toman acetaminofeno (Tylenol y genéricos) durante el embarazo. Después de todo, los médicos todavía recomiendan tomar acetaminofeno para el dolor y la fiebre durante el embarazo por ser supuestamente seguro. Unas 7 de cada 10 futuras mamás toman el medicamento. Entonces, ¿qué se supone que puede hacer una mamá embarazada en lugar de esto?

Por ahora, el mejor consejo para las mujeres embarazadas es primero seguir tomando Tylenol como te lo indicó tu médico, por ejemplo si tienes fiebre, recomienda Orly Avitzur, M.D., directora Médica de Consumer Reports. “Todavía es por mucho, la opción más segura para la mayoría de las futuras mamás”, ella opina. De lo contrario, cuando sea posible, trata los resfriados, los malestares y los dolores menores con medidas que no incluyan medicamentos, añade Avitzur.

En el análisis, publicado en línea el 15 de agosto por la revista JAMA Pediatrics, unos investigadores británicos analizaron a más de 14,000 familias en el Reino Unido. Las mamás informaron sobre el uso que le daban al acetaminofeno cuando tenían entre 18 y 32 semanas de embarazo. Luego, cuando los niños cumplieron 7 años de edad, cada mamá respondió preguntas sobre los problemas de conducta, los síntomas de hiperactividad de su hijo y las relaciones que el niño tenía con sus amigos.

Las mamás que tomaron acetaminofeno durante el tercer trimestre tenían hijos con un riesgo un tanto mayor de tener problemas de conducta: 6% de los niños en ese grupo tenían problemas de conducta, en comparación con el 4% de aquellos cuyas mamás no tomaron el medicamento.

Según dice Evie Stergiakouli, Ph.D., profesora de epidemiología genética y genética estadística en la Universidad de Bristol en Inglaterra y la autora principal de este estudio, una fortaleza de este último estudio es que fue diseñado para descartar algunos factores genéticos y socioeconómicos. “Descubrimos que los niños expuestos al acetaminofeno antes de nacer corren un mayor riesgo de desarrollar múltiples dificultades de conducta, y no parece ser que se puedan explicar las asociaciones por factores sociales o de conducta que no se pueden medir”, dijo. “Eso indica un posible efecto biológico del medicamento”.

Usa todos los medicamentos con precaución

Aun así, los riesgos que el acetaminofeno representa para un feto en desarrollo parecen ser mínimos, si es que existen del todo, dicen nuestros expertos. Y, de acuerdo con un informe de 2015 de la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA), el acetaminofeno continúa siendo una opción más segura que otros analgésicos para la mayoría de las futuras mamás. Un vocero de la FDA nos dijo que la agencia sigue monitoreando la seguridad de los analgésicos para las mujeres embarazadas y está revisando los hallazgos de este estudio reciente.

Stergikouli dijo que su investigación no debe desanimar a las mujeres para que tomen acetaminofeno cuando en realidad lo necesiten. Ella señala que no tratar un dolor fuerte o la fiebre puede provocar daño tanto a las madres como a los bebés que están esperando. “Por ejemplo, no tratar la fiebre puede ocasionar que tengas un parto prematuro”, dijo.

Esta nueva evidencia también presenta argumentos para no tratar cualquier dolor o estornudo con un medicamento si estás embarazada, señala la doctora Avitzur.

“Las medidas que no incluyen medicamentos pueden ser muy útiles para aliviar síntomas menores sin correr el riesgo”, dijo. Por ejemplo, los masajes, la meditación y los ejercicios de relajación pueden ayudar a aliviar los dolores de cabeza por tensión y el dolor de espalda, y el descanso, beber líquidos y tu receta favorita de sopa de pollo son maneras más seguras para tratar los síntomas de la gripe.

De hecho, Avitzur aconseja que las mujeres que estén embarazadas o que puedan quedar embarazadas sean extremadamente precavidas con cualquier cosa que tomen, no solo el acetaminofeno. Esto incluye los medicamentos de venta libre, OTC y los medicamentos con receta médica, así como todas las vitaminas, minerales y hierbas. Para obtener más información sobre la seguridad de los medicamentos durante el embarazo, consulta nuestro informe.

– Teresa Carr