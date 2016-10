Se casa con millonario y resulta que es su abuelo

La pesadilla de cualquier pareja

Imagina que tres meses después de casarte te enteras que tu esposo es también tu abuelo. Ese es el caso de una pareja en Florida, que se conoció en un sitio web de citas.

Los enamorados descubrieron que eran pareja mientras observaban un álbum familiar con la primera esposa del hombre (68) y los hijos que procrearon. En una de las fotos, la recién casada reconoció a su padre, según reportó Florida Sun Post.

La chica (24) no tenía contacto con su familia desdes hacía años debido a que cuando quedó embarazada siendo adolescente la echaron de la casa. El hombre, por su parte, perdió comunicación con sus hijos, luego que se divorció y su ex se llevó los menores con ella, evitando cualquier contacto con el padre. “Todos estos años no hubo manera de encontrarlos”, aseguró al medio.

Tras este fracaso, se volvió a casar y tuvo más hijos, pero el enlace tampoco funcionó y se divorció en el 2009 cargando con una serie de deudas. Pero, dos años después, la suerte le tocó y ganó el Powerball, lo que le permitió mudarse a Golden Beach. En el 2015, el hombre decidió que era tiempo de salir con alguien y optó por una cita online en una página dirigida en juntar hombres mayores con jóvenes.

Allí se interesó por el perfil de su hoy esposa.

“Me sentí extraño al observar su rostro. Fue como una sensación de déjá vu, pero en ese instante no podía entender el porqué”, relató el hombre.

Aunque salieron en varias ocasiones, las conversaciones sobre temas familiares fueron mínimas.

La chica, sin embargo, confesó que al ser rechazada por su familia en Montgomery se mudó a Jacksonville y tuvo que trabajar como bailarina exótica.

El Año Nuevo de 2015, el hombre le propuso matrimonio. “Yo estaba encantado cuando ella aceptó, y el día que nos casamos fue el más feliz de mi vida”.

Pero la felicidad duró poco. “Cuando vi a mi padre en ese álbum, sentí una desesperación inmensa”, expresó la mujer.

Pese a lo complicado de la situación, la pareja está decidida a continuar la relación. “Yo he fracasado en dos matrimonios. Y estoy determinado a no tener un fracaso más”.