Salma Hayek reacciona al asalto de Kim Kardashian en París

La actriz mexicana habla sobre el robo que sufrió la Kardashian

Tras el escándalo del robo que sufrió Kim Kardashian en París, la actriz mexicana, Salma Hayek fue cuestionada sobre este hecho, a pesar de que la veracruzana no radica en la capital francesa.

“Lo importante es que ella está bien. Sé que es terrible pero gracias a Dios ella está bien, gracias a Dios. Es lo único que puedo decir porque pudo ser peor”, dijo Salma a diversos medios.

“Esas son las buenas noticias y gracias a Dios que su pequeña hija no estaba aquí”, agregó en su paso a un evento dentro del Fashion Week en dicho lugar.

Además agregó que ella prefiere no llevar artículos llamativos cuando viaja a la capital francesa:

“No tengo mucha joyería en París. Amo París pero no traigo joyas aquí porque no vivo aquí”, confesó.

Por otro lado, Kim ya está a salvo en su departamento de Nueva York, tras este lamentable suceso.