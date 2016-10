Luis Enrique se reencuentra con sus fanáticos

El B.B. Kings de Times Square se llenará de su salsa este jueves por primera vez

Después de un par de años sin presentarse en Nueva York, Luis Enrique se reencontrará con sus fanáticos a lo grande al pisar por primera vez el escenario del famoso B.B. King Blues Club & Grill , un concierto que asegura le resulta “emocionante”.

“Siempre es rico reencontrarme con este público que ha seguido mi carrera desde el inicio. Nueva York siempre ha sido una de las plazas más importantes para la salsa de mi generación”, nos contó el artista nicaraguense, agregando que de los fanáticos de nuestra ciudad le gusta sus ganas de bailar. “Algo que me impresiona de Nueva York es que hay un público bailador grande, gente que de verdad baila”.

Para este jueves, el cantante promete entonces poner a todos a bailar haciendo un repaso de los muchos éxitos que lo han acompañado por sus casi 30 años de carrera musical. Temas como “Así es la vida”, “Date un chance” y “Desesperado” sonarán en la famosa sala de Times Square, junto a uno que dice nunca podría faltar: “Yo no sé mañana”.

“No me puedo ir sin cantarla, la gente siempre está esperando ese momento. Incluso una vez en México, todo el concierto estuvo bien, pero cuando la canté todo el mundo se vino al frente a bailar, y les dije ‘si me hubiesen dicho esto antes hubiese tocado ‘Yo no sé mañana’ toda la noche”‘, contó entre risas sobre su éxito de 2009 que asegura se convirtió en un clásico casi inmediatamente y que a pesar de los años sigue en las listas de la radio.

Luis Enrique sacará además espacio para presentar su más reciente sencillo, “Cuando se juega con fuego”, un tema de Amaury Gutiérrez de contenido romántico pero con el ritmo salsero que lo caracteriza.

“Habla sobre algo que nos ha pasado a la gran mayoría de las personas. En donde uno está básicamente diciéndole al otro, ‘si no me pones atención y si no te decides, va a llegar un momento que no me vas a tener más'”, explica sobre la letra del tema que dice haber guardado desde que lo escuchó hasta el momento que tuvo la oportunidad de grabarlo.

Este sencillo es el último de los seis que ha producido recientemente, los que eventualmente podrían ser parte de un disco completo, aunque no está entre sus plane inmediatos ya que él como casi todos los cantantes entienden que la industria de la música ha cambiado mucho.

“Los cantantes de salsa no contamos con radios que nos toquen con la frecuencia con la que tocan la música pop, o lo más reciente, el reguetón, que es la música que se escucha. Lo que mantiene vivo a este género son los DJ’s y la gente que baila, porque ellos son los que se encargan de promover nuestra música”, cuenta, sin dejar de invitar de nuevo a que lo acompañen a bailar y cantar esta noche.

En detalle:

Qué: Concierto de Luis Enrique

Cuándo: jueves, 6 de octubre a las 8:00 pm

Dónde: B.B. Kings Blues Club & Grill – 237 W 42nd St, NY, NY 10036

Cómo: Boletos en http://bbkingblues.com