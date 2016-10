Joaquín Cosio: ‘Lo que me falta hacer es el siguiente personaje’

El actor mexicano participa en película que abrirá el FICG in LA

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara llega a la ciudad de Los Ángeles desde el 7 de octubre. Durante el evento se proyectarán algunas de las películas más aclamadas como “La delgada línea amarilla“. Esta opera prima de Celso R. García fue una de las obras que compitieron para representar a México en la entrega de los Oscar el año pasado.

Tras presentarse en varios festivales internacionales como París y Zurich, ahora llega al FICG in LA 2016 para inaugurar el evento. Pudimos hablar con Joaquín Cosio en exclusiva para que nos relatara un poco sobre su participación en esta cinta cinematográfica.

“Vamos a la apertura del festival de Guadalajara en Los Ángeles, un festival que ha adquirido mucha importancia, vamos a presentar ‘La delgada línea amarilla’, una película en la que participo”, dijo el actor con entusiasmo.

A pesar de tener una trama muy sencilla, Cosio explica que disfrutó mucho su participación en el film que abrirá el FICG in LA.

“Es una película muy sencilla en apariencia, es una película que no tiene efectos, no goza de mucho espectáculo. Narra las relaciones de cinco trabajadores, cinco personajes, cinco mexicanos que de alguna manera las circunstancias los lleva a trabajar juntos, pintando la linea amarilla de una larga carretera mexicana“, explica Cosio.

“Yo interpreto a Gabriel, un personaje que a mi me gustó desde que leí el guión. Es una historia muy original, atípica, casi poética; todo pasa en una carretera donde estos personajes se van conociendo y estableciendo relaciones, y curiosamente eso se convierte en todo el tema de la película. Está muy bien hecha, muy bien editada y ha tenido mucho éxito, lleva más de 20 premios internacionales.”

“Mi personaje es desempleado, que no tiene recursos económicos como los demás. Todos son personajes muy vulnerables, no tienen trabajo, toman el trabajo que se les pone en frente, poco a poco se van viendo las debilidades de cada personaje, pero también su fortaleza y su manera de pensar y de sentir. Para mi es un personaje muy rico que me gustó mucho interpretarlo”, agregó el actor.

A pesar de que se produce mucho cine en México, son pocas las películas que logran tener éxito. Festivales como el FICG in LA acerca más al público que quiere ver historias diferentes en la pantalla grande y de dar la proyección que estas merecen.

“La gran producción del cine mundial viene de Estados Unidos y es aparatosa, es enorme y avasalladora y el cine mexicano tiene que esperar turno y las salas no tienen demasiado cupo”, dice Joaquín.

“Los exhibidores prefieren proyectar una película que la gente ve masivamente a pasar una película mexicana que en ocasiones no tiene demasiado éxito, es un problema complicado. El cine se está haciendo bien, hay un cine interesante que merece ser visto, tal vez abriendo salas para solo cine nacional sería una idea”.

“Eventos como el Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles son muy importantes para la proyección del cine nacional, son esfuerzos muy significativos que tienen como objetivos buscar públicos que se acerquen al cine. Esta misma película ha sido invitada a innumerables festivales en el mundo, y ha tenido un recorrido interesante que habla un poco de que los espacios del cine nacional se abren un poco.”

El actor de películas como “Savages” y “The Lone Ranger” se siente positivo del futuro del cine que se está haciendo en México y afortunado de ser uno de los pilares para estas nuevas generaciones.

“Yo veo [el cine mexicano] con bastante optimismo, por fortuna formo parte de la generación de actores que estamos trabajando en el cine nacional, en el cine que se está haciendo hoy. Creo que viene un momento interesante, pero no menos complicado, porque sigue habiendo muchos problemas para que la gente vea el cine”.

“Por otro lado hay una generación de actores nuevos, jóvenes actores, jóvenes guionistas, jóvenes directores como el caso de ‘La delgada linea amarilla’, donde el guionista y el director es un joven de Guadalajara que está haciendo su opera prima y que le ha ido de maravilla. Creo que hay un momento interesante y me da mucho gusto formar parte de esta generación que esta haciendo el cine nacional ahora”, precisó.

Joaquín Cosio es un actor en toda la extensión de la palabra. No hay personaje que no pueda interpretar, participando en series de televisión, películas en México, proyectos en Hollywood, telenovelas y mucho más. A pesar de las complicaciones de hacer una carrera como histrión, Cosio todavía tiene mucho que aprender y dar.

“Esta carrera es complicada, es una carrera difícil, lo que me falta hacer es el siguiente personaje. Por fortuna si he podido trabajar en muchos ámbitos, ahorita estoy trabajando en ‘The Strain’ de FX, hice una serie de television acá en México. He tenido una carrera muy afortunada, muy diversa”, afirma el actor.

Cosio dice querer “continuar con esa fortuna, a esperar el siguiente personaje, seguir manteniéndome entusiasmado, para que la gente se pueda entusiasmarse con mi trabajo“.

“Es una carrera que no termina nunca, el actor jamas puede decir que tiene un personaje listo, o resuelto, la experiencia que he tenido de trabajar con actores internacionales como Robert Duvall, Benicio del Toro, Johnny Depp, te dejan ver que la carrera es infinita”, finalizó.