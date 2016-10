Foto: La esquiadora más bella del mundo se desnuda para promocionar su libro

La ex de Tiger Woods usó una muy eficaz manera de ganar publicidad en Instagram

La bella Lindsey Vonn, además de ser campeona olímpica y mundial de esquí, es considerada una de las deportistas más atractivas del mundo.

La sensual rubia, a sus 31 años, se conserva en una condición física envidiable y luce un cuerpazo. Es por eso que ha querido compartir sus consejos de nutrición y la manera en la que se mantiene como una atleta top a través de un libro titulado “Strong is The New Beautiful” (Ser fuerte es la nueva belleza) y para promocionarlo publicó una fotografía en la que aparece desnuda practicando su deporte.

“Bueno chicos, finalmente está aquí! Después de un año y medio de duro trabajo y mucho crecimiento personal, mañana mi libro será oficialmente vendido en tiendas y estaré empezando mi propio tour para el libro! Me ha tomado 31 años para finalmente estar seguro de mi cuerpo y quien soy, y no puedo esperar para compartir esto con ustedes!”, escribió Vonn para acompañar la fotografía y lanzar la invitación para conocer su publicación.

La exnovia de Tiger Woods cuenta con casi 900 mil seguidores en Instagram, y ha llegado a ser una de las deportistas más seguidas en las redes sociales, en donde comparte algunos de sus consejos y sus arduos entrenamientos.