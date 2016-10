Esteban Loaiza, ex de Jenni Rivera, ¿es un mal padre?

Cristina Eustace, expareja del exbeisbolista, hizo unas fuertes declaraciones al Diario Basta!

Con sólo 16 meses de edad, el pequeño Esteban Andrés, hijo de Cristina Eustace y el beisbolista Esteban Loaiza, sufrió un accidente mientras jugaba que le dejó un codo fracturado, sin embargo, el famoso deportista no tuvo el corazón para cuidarlo en estos momentos, mientras su mamá se iba a trabajar, así lo confirmó a BASTA! la propia Cristina.

“Esteban no ha visto a mi hijo desde que tenía tres meses, no tengo ninguna comunicación con él; mis padres le hablaron para decirle que yo me iba a trabajar y que mi hijo tuvo una fractura en su codito para ver si lo cuidaba, pero su respuesta fue un no”.

Comentó que lo que le sucedió a su hijo fue un accidente ocurrido porque es muy inquieto, pero nada grave.

“El niño se cayó y en su codito y tiene una fractura muy pequeña, pero sí lo tuvieron que enyesar y quien se está haciendo cargo es mi papá, él es la figura paterna que no tiene”, señaló.

Afirmó que desde que el niño tenía tres meses de nacido, Esteban dejó de verlo y no le da casi nada para su manutención.

“60 dólares al mes no le alcanzan ni para los pañales a mi hijo, él deposita en un cuenta llamada child suport donde se supone que debe depositar, pero no sé ni cómo se saca dinero de ahí, de todas maneras es un monto ridículo. Es triste que un deportista así, sea un mal padre”, concluyó.

POR: Alma Larios Trejo