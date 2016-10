David Zepeda, actor de la telenovela ‘Tres Veces Ana’, presenta nuevo disco

El actor es coautor de cinco de los temas

David Zepeda presentó su segunda producción discográfica llamada 1 + 1 = 1, con la que asegura mantiene su interés por su faceta musical.

“Es un día que esperaba ansioso, terminé la telenovela “Tres Veces Ana” y quería darle el tiempo necesario a éste, mi segundo disco. Seguimos con esta ilusión, con este gran sueño.

“Es un proyecto al cual le hemos puesto el alma. Seleccionamos las canciones aproximadamente con tiempo de sobra de un año y medio para llegar a estas 12″, dijo en conferencia.

Con sonidos que van desde la balada pop, pasando por la bachata y el reguetón, en el que estuvo totalmente involucrado.

“En general tenemos un disco muy completo. Tenemos ritmos para bailar y disfrutar. Tenemos un tema muy electrónico, y otro por ahí de fiesta.

“Estamos explorando cosas que no se hacen en México, ritmos que no se escuchan por un mexicano y que comúnmente se hacen más en el extranjero. Siempre he buscado originalidad, es imposible descubrir el hilo negro”, compartió.

El sonorense también anunció que adquirió los derechos del libro El Ángel que No Merecía Morir, del venezolano Carmelo Di Fazio, el cual pretende llevar a la pantalla chica.

