BuenosDíasNYC: Camina a la escuela por tu salud

Hoy es el Día Internacional de Caminar a la Escuela, una jornada establecida para promover la salud entre las familias. La idea es reconocer los beneficios de caminar para que sea un hábito, y que mejor que ir a la escuela en familia. Evita lo que puedas tomar un medio de transporte o tomar taxis o ir en tu propio vehículo.

Caminar ayuda a luchar contra la obesidad y enfermedades cardiacas, además de los problemas musculares. Como se espera que hoy muchos caminen a la escuela, el gobierno de la Ciudad ha pedido a conductores que tengan cuidado en las vías.

Y sí, después de dos días de receso, las escuelas están de vuelta.

Estado del tiempo: Miércoles soleado con una temperatura máxima de 71˚F y una mínima de 57˚F. Más del clima en el siguiente enlace.

Servicio de trenes: Dale una mirada al reporte de la MTA.

El PATH funciona normal según la Autoridad de Puertos de NY y NJ. El resto de los trenes están funcionando regularmente.

Las reglas de estacionamiento alterno #NYCASP y los parquímetros están activos.

Piden mayor vigilancia en los parques del Alto Manhattan. Negligencia pone en peligro a residentes de NYCHA.

The Captain can’t wait to root the guys on tomorrow night. #LGM https://t.co/8GJsARxZe3 pic.twitter.com/QkjigdxNJY

— New York Mets (@Mets) 5 de octubre de 2016