Advierten a inquilinos que no tienen por qué aguantar frío

El Alcalde recordó a los caseros su obligación de proveer calefacción en esta temporada y pidió a los neoyorquinos que denuncien a quienes no cumplan la ley

En enero pasado Zoraida Conde sintió literalmente en los huesos la inclemencia del frío. Durante dos semanas su apartamento en Brownsville, Brooklyn, se convirtió en una nevera, porque el sistema de calefacción se dañó y el casero solo resolvió el problema hasta que ella lo denunció dos veces seguidas al 311.

“Al principio le pedí que me pusieran el ‘heat’, porque no prendía, y él nunca me respondió ni una de las 30 llamadas que hice a sus cinco teléfonos, mientras mi familia y yo nos moríamos de frío”, aseguró la puertorriqueña, miembro de la organización Make the Road New York, quien junto a su hija de 11 años y su hijo mayor se la pasaban día y noche con cobijas encima y vestidos como si fueran a salir, aguantando frío.

Pero este año las autoridades de la Ciudad quieren garantizar que ningún inquilino de la Gran Manzana viva situaciones similares, y manifestando su compromiso, el alcalde Bill de Blasio recordó que el sábado pasado comenzó oficialmente la temporada de calefacción, que va hasta el 31 de mayo del 2017, y pidió a los inquilinos que denuncien las irregularidades al 311.

El mandatario recordó de paso a los caseros, que tienen la obligación legal de suministrar temperaturas adecuadas y servicios de agua caliente cuando el termómetro esté por debajo de los 55 grados en el día y de los 40 en la noche.

“La calefacción y el agua caliente son una necesidad, no son un lujo y la ley exige a los caseros que suministre ambas, pues las fallas en proveerlas pone a las familias neoyorquinas en riesgo”, aseguró de Blasio. “Les pido a quienes sufren en el frío o sin agua caliente que llamen o ingresen al 311”.

Asimismo, la comisionada del Departamento de Preservación de Vivienda y Desarrollo (HPD), Vicki Been advirtió a los caseros que violen sus obligaciones que enfrentarán problemas legales.

“Aunque la mayoría de los caseros cumplen con la ley y siguen los códigos de vivienda de la Ciudad, aquellos que no lo hagan serán responsabilizados mientras el HPD usará todas sus herramientas para garantizar los derechos de los inquilinos y su seguridad”.

El dominicano Albert Mejia, de 28 años espera que el anuncio de la Ciudad amedrente al casero donde vive en Bushwick, pues desde hace tres semanas lo tiene sin agua caliente y sin luz.

“Yo vivo en un building de dos niveles y el dueño parece que quiere que nos vayamos y entonces cortó todo, pero llamamos al 311 y allí dicen que como no tenemos un apartamento sino que rentamos cuartos, tenemos que llamar a la policía”, se quejó.

Jesús González, de la Iglesia Unida para Vivienda justa (CUFFH) pide a los inquilinos que sean víctima por parte de caseros que denuncien y busquen ayuda.

“Aquí los defendemos de caseros abusivos y es bueno que la gente entienda que todos tienen derechos. Si alguien tiene un problema puede llamar al (347) 415 39 52 para buscar ayuda”, concluyó.

Inicia tempoda de calefacción

Entre el 1 de octubre y el 31 de mayo del 2017, si la temperatura externa está por debajo de los 55 grados, entre las 6:00 a.m. y las 10:00 p.m., adentro deberá haber calefacción de 68 grados.

Entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m. la calefacción deberá ser de 55 grados cuando afuera esté por debajo de los 40 grados.

Si un apartamento no tiene calefacción, el primer paso es contactar al casero para que lo resuelva, si no ocurre, debe llamar al 311 y poner la queja o hacerlo en internet en la página www.nyc.gov/311. También pueden hacerlo a través de la aplicación en los celulares 311MOBILE.

Los dueños de casa de bajos ingresos que deseen ayuda para recibir préstamos para reparar o cambiar los sistemas de calefacción, pueden solicitar ante el Home Energy Assistance Program (HEAP), al igual que los inquilinos para pagar servicios.

Quejas recibidas: