Video: Portero del Sporting de Gijón explota e insulta a periodista por una información falsa

Iván "El Pichu" Cuéllar reclamó airadamente al reportero por haber publicado que desafió a la afición del Deportivo La Coruña, cuando otro video demuestra lo que realmente sucedió

La información falsa de un periodista de Asturias fue la causa por la que el portero del Sporting de Gijón, Iván “Pichu” Cuéllar, perdió los estribos y en plena conferencia de prensa insultó y reclamó airadamente al reportero que generó la noticia.

Todo comenzó con un video, en el que se observa a los rojiblancos arribando al estadio El Riazor el pasado sábado, para enfrentar al Deportivo La Coruña en duelo correspondiente a la jornada 7 de La Liga de España.

Del autobús del Sporting de Gijón comenzaron a descender los jugadores, cuando de pronto, el portero “Pichu” Cuéllar al bajar por las escalerillas del autobús se quedó viendo fijamente hacia el sector donde se encontraban los aficionados del Depor. El guardameta por ningún motivo retiró la vista de la zona de los hinchas del equipo rival, incluso antes de ingresar al estadio, Cuéllar de nueva cuenta volvió la mirada al mismo punto.

El reportero de Asturias que se encargó de grabar el video, publicó en su medio que Iván Cuéllar había desafiado a la afición del Deportivo La Coruña. Pero ¿qué es lo que en realidad observaba el arquero del Sporting de Gijón?

Nunca hubo amenaza ni desafío algunos hacia los hinchas del Depor, lo que en realidad llamó la atención de Cuéllar fue un aficionado que en ese preciso instante había sufrido un ataque epiléptico e incluso personal del Sporting se acercó para ayudar, antes de que llegaran los servicios de emergencia, tal como consta un video tomado desde otro ángulo por la cadena Gol Televisión.

Tras saber que el periodista asturiano publicó en su medio que Cuéllar había desafiado a la afición de La Coruña, el portero explotó y en plena conferencia de prensa se defendió de las acusaciones del reportero, quien estuvo presente en la rueda de prensa.

“¿Tú crees que la información que tú das es correcta? Mandar un vídeo sin más y que cada uno ponga lo que le salga de los cojones y de la polla. ¿A ti te parece bonito eso? Jugar con la salud de una persona, más allá de que sea un seguidor del Deportivo o del Sporting. ¿Tú eres periodista? Tú estás grabando un vídeo, mandándolo a tu periódico… ¿y no pones que a una persona le está dando un ataque epiléptico? ¿En serio eres buen periodista?”, le reclamó Cuéllar al reportero.

“Permíteme el lujo de decirte que eres un idiota. Y no es ningún insulto porque es un adjetivo calificativo. Es lo que tú haces: dar una información idiota. Idiotez, decir idioteces. Eso es lo que haces tú en ese momento. (…) Poner eso es de ser un hijo de p… No me toquéis los cojones que no estoy para que me toquéis los cojones”, agregó el portero, quien se levantó abruptamente para golpear la mesa y retirarse de la conferencia de prensa.