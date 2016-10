Video: La exnovia dominicana de Trump revela detalles de su relación

Le has conocido novias europeas y estadounidenses, pero no hispanas...hasta hoy

Lo último fueron los renovados ataques contra la exreina de belleza venezolana Alicia Machado, a raíz de las menciones que tuvo su contrincante Hillary Clinton en medio de un debate político.

Pero mucho antes, ya el republicano la había emprendido contra la presentadora de noticias de Fox News, Megyn Kelly, y contra la esposa de su exrival primarista, Ted Cruz, por mencionar solo parte de su historial sobre a ofensas a mujeres.

Sin embargo, hay una que asegura haber visto una cara de Trump poco conocida. Se trata de Luchi Estévez, quien además es hispana.

La exmodelo y periodista dominicana -que se identificó como exnovia de Trump- confesó en entrevista con Orlando Segura de Univision que el hombre que la enamoró era uno muy distinto al que la mayoría conoce.

Trump, supuestamente, la presentaba como “la mujer más importante de América Latina” y ‘mi pequeña hermosa española”, según reveló la dominicana, quien agregó que el magnate la presumía ante sus amigos.

El lo hacía “ porque sabía que yo era una mujer muy fuerte, que quizás eso fue un obstáculo para nosotros también, que yo no voy a ser una mujer que él va a manejar a su antojo”.

“Yo estoy sumamente sorprendida. La persona que yo conocí no tiene nada que ver con ese hombre que está ahí ahora. Me da mucha pena decirlo, porque mucha gente quisiera que yo hablara y dijera lo contrario, pero yo no puedo decir lo contrario, y yo no estoy a su favor”, indicó mirando a la cámara.

“Yo no sé que ha pasado en el transcurso de su vida desde aquella época a ahora. Inclusive, tengo otras personas que hemos compartido con él, que pueden decir lo mismo”, señaló.







Sobre su interés de dirigir los destinos de Estados Unidos, Estévez se mostró en desacuerdo.

“Yo considero que él podrá ser muy exitoso en sus negocios, pero tiene la piel muy débil y no tiene la capacidad de ser un gran piloto para este país. Porque de la forma que él está tratando a las mujeres, no está correcto de ningun hombre, ni de él ni de nadie. Un hombre no debe tartar a las mujeres así”. La dominicana dijo que, debido a lo anterior, no votará por su expareja.

En una entrevista posterior en Despierta América, la experiodista dijo que, en ningún momento, Trump le dio señales de ser xenófobo o racista y tampoco de odiar a las mujeres. “Jamás en la vida. Todo el tiempo que yo estuve compartiendo con él, él fue un hombre muy afable, fue un hombre súper cortés, educado, que eso es lo que me tiene sorprendida”.

“Pues sí, lo amé… Le tengo mucho cariño Donald porque fue una persona muy especial en mi vida, muy especial en mi vida. Cambió mi vida, mi perspectiva de muchas cosas, me dio muchos consejos de muchas cosas”, manifestó la comunicadora quien entrevistó a Trump para el Listín Diario.