Video: Arrojan una lata llena de cerveza a un jugador de los Orioles

El juego de Wild Card de la Liga Americana entre los Blue Jays y los Orioles de Baltimore en el Rogers Centre de Toronto se vio opacado nuevamente por un episodio que antes ya había avergonzado al recinto durante el año pasado en la Serie Divisional entre Toronto y Rangers y en la de Campeonato entre contra los Reales de Kansas City.

Resulta que durante el séptimo inning con el marcador empatado a dos carreras, el coreano Hyun-Soo Kim de los Orioles fue a buscar un elevado al fondo del jardín izquierdo tras batazo de Melvin Upton Jr. y estuvo a punto de ser golpeado por una lata llena de cerveza arrojada desde las gradas.

Después de que algunos fanáticos arrojaron diversos objetos al terreno tras sendas jugadas polémicas en las citadas series del 2015 el estadio ya no vende bebidas en lata al menos en la parte alta de su graderío, sin embargo parece que la restricción no es suficiente y tendrá que ampliarse a otras localidades.

mattclapp: Was a beer can TBS MLB Playoff: Orioles at Blue Jays https://t.co/0rYwKTiTWG pic.twitter.com/n2IgmyajPq

— FanSportsClips (@FanSportsClips) 5 de octubre de 2016