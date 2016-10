¡Sueñen tranquilos! Los payasos no son una amenaza en NYC

La Policía de Nueva York (NYPD) mandó un mensaje contundente a la ciudadanía: “No tengan miedo de los payasos”. Aunque parezca una broma relacionada con la proximidad de Halloween, la Uniformada habla muy en serio.

Este aviso viene después de que se alertara de una supuesta oleada de “asaltos” producidos por personas disfrazadas de payasos terroríficos. Vestidos como bufones y actuando como tales, han creados pánico no solo en NY sino en otros estados.

John Miller, jefe del departamento de Inteligencia y Antiterrorismo del NYPD explicó el lunes que su agencia estudió los supuestos reportes y los avisos publicados por las redes sociales y concluyeron que no existen evidencias para darles credibilidad.

“No se crean esta ‘moda’ y no tengan miedo de los payasos”, declaró Miller.

The increase in creepy clown sightings is dangerous. It causes panic & alarm. Please don’t take part in this #109pct pic.twitter.com/zHRLmp38r2

— NYPD 109th Precinct (@NYPD109Pct) October 3, 2016