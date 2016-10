Problema: los profesionales dejan su identidad latina en la puerta

El 76% de estos tratan de reprimir aspectos de su personalidad en los lugares de trabajo

“Si quiere tener éxito aquí, mejor aféitese esa barba (goatee)”. Rubén Sánchez, que trabajaba cuando en una auditora cuando recibió este consejo, lo hizo al día siguiente. Ahora, desde un puesto ejecutivo en otra entidad, explica que mantuvo su cultura hispana en casa pero se concentró en mantener una posición conservadora en el trabajo “sin compartir mi cultura o mis raíces latinas”.

El suyo es uno de los ejemplos que se encuentran en el estudio de la organización Talent Innovation y que muestra que cuanto mayor es la asimilación a los estándares que se esperan de un hombre blanco no latino, más se acelera la progresión profesional.

Es algo que lamenta Noni Allwood, vicepresidenta y miembro del Center for Talent Innovation. “Somos una fuerza laboral pero aún no somos una fuerza profesional”, dice esta salvadoreña. “Nos hubiera gustado que el reporte fuera distinto pero los números no mienten”, explica esta ingeniera que trabajó en Cisco Systems como encargada de diversidad de la firma y que recuerda los pocos profesionales latinos que hay en las cimas de las empresas.

Algunas de las conclusiones de este estudio apuntan a que más de tres de cada cuatro profesionales latinos (el 76%) usan buena parte de sus energías en reprimir parte de su personalidad en el lugar de trabajo, eliminando o minimizando cómo son. Son aspectos que afectan a su apariencia, su lenguaje corporal, estilo de comunicación e incluso su presencia de liderazgo.

Y esa represión, dejar la identidad latina en la puerta de entrada de la oficina, rinde buenos resultados porque de acuerdo a este informe, muchos sienten, como Sánchez, que han podido ser promocionados más deprisa que si no lo hubieran hecho.

El problema es que el 63% no se siente libre de compartir sus ideas y opiniones, ni confía que se le vaya a oír si lo hace y se va a valorar lo que diga. En muchos casos tampoco se sienten ni bienvenidos ni incluídos.

“Si nos presentamos como somos, nos damos palmaditas en la españda, nos reimos fuerte, hablamos español o expresamos con cierta pasión nuestras emociones se nos juzga de una forma más extricta”, dice Allwood. Es algo que acaba con el propósito de buscar una mayor diversidad en el lugar de trabajo y contar con distintos puntos de vista. “Los latinos están editando su identidad y se pierden ideas y talentos”, resume Allwood.

Y eso es algo muy valioso cuando se trata de conectar con mercados diversos o latinoamericanos pero desde un punto de vista individual los que más satisfechos están con su carrera profesional son los que más se asimilan y reprimen su identidad.

Una de las consecuencias, explica Allwood es que “quienes llegan a lugares prominentes profesionalmente se han reprimido tanto que se quedan sin ser modelos para otros latinos” Allwood dice que no hay diferencias significativas entre distintas generaciones o personas que sean de primera o segunda generación latina.

¿Cómo cambiar?

Allwood recomienda que al frente de las empresas se apueste de verdad por la diversidad, que las personas en posición ejecutiva viajen y conozcan distintas culturas además de aprender a preguntar para entender y no juzgar algo sin entenderlo.

Empresas como Freddie Mac, donde trabaja ahora Rubén Sánchez, desarrollan circulos de mentorías que ayudan en este cometido.

El cambio en esta tendencia va a tardar pero Allwood considera que llegará “no porque sea lo correcto sino porque hay un mercado que depende de que se note la diversidad en las empresas”. Para muchas empresas, el crecimiento de su mercado va a depender de saber llegar a un mercado doméstico latino y tienen que aprovechar el aporte de los profesionales con esta base cultural.