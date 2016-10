Esto le pasó por hacerse coletas apretadas todos los días

Una exbailarina de ballet perdió su cabello tras varios años haciéndose “donas” o “coletas” (buns) todos los días, según informó marieclaire.com

Según el citado medio, la inglesa Diva Hollands, que tiene ahora 22 años de edad, se hacía este tipo de peinado desde niña y, a los 13, empezó a perder el cabello.

Ahora que se ha sometido a un trasplante folicular, comparte su historia para advertir a otros sobre el potencial de la “alopecia por tracción”, que es la pérdida de cabello como resultado de estirarlo repetidamente.

Wearing a tight bun all day everyday? You might want to loosen up on that… https://t.co/GNUb2tjF9R

— Love Me Knot™ (@shoplovemeknot) 23 de septiembre de 2016