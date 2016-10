Nueva campaña concientiza a latinos sobre el VIH

La iniciativa nacional “Detengamos Juntos el VIH” combate el estigma que hay alrededor del virus entre los hispanos de EEUU

En el marco del Mes de la Herencia Hispana y del Día Nacional Latino para la Concientización del Sida, la Fundación Pinyon y Hispanic Communications Network (HCN), anunciaron esta semana la iniciativa Detengamos Juntos el VIH, la segunda fase de su campaña nacional en español para elevar la conciencia sobre el VIH y su impacto en la vida de las personas, y para confrontar el estigma alrededor del virus.

Con mensajes multimedia a través de la radio, redes sociales, videos digitales y folletos impresos, la nueva campaña muestra a individuos con el VIH como personas de carne y hueso. El estigma asociado con el VIH/Sida entre la comunidad latina es un obstáculo para hablar sobre el tema, para pedir ayuda, hacerse los exámenes y buscar los tratamientos disponibles en instituciones públicas y privadas que puedan permitir a una persona con el VIH una vida larga y saludable.

La campaña es coordinada a nivel nacional con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en apoyo a la iniciativa Partnering and Communicating Together (PACT) to Act Against AIDS. La segunda fase complementa una iniciativa lanzada por la Fundación Pinyon y HCN, en el primer semestre del año, para iniciar una conversación nacional entre latinos de todas las edades sobre la importancia de poner el tema del VIH/SIDA como un asunto de salud de alta prioridad dentro de nuestras familias y comunidades.

“Durante la primera etapa de la campaña abrimos un espacio público para comenzar esta conversación entre miembros de la comunidad latina y todas las partes interesadas. Ahora enfatizamos que la reducción del estigma puede conducir a más exámenes regulares del VIH, lo cual es crítico para revertir las tasas desproporcionadamente altas de nuevos casos entre latinos. En la medida que hablar del VIH se convierta en algo normal, ayudamos a eliminar el estigma asociado al virus”, señaló la presidenta de HCN, Alison Rodden.

El Día Nacional Latino para la Concientización del SIDA tiene lugar el 15 de octubre. El VIH sigue siendo una amenaza seria para la salud pública de latinos, toda vez somos el 17% de la población, pero representamos el 23% de los nuevos casos. Muchos latinos no se hacen exámenes médicos, ni buscan asistencia o tratamientos si tienen el virus por razones culturales o económicas.

“Tenemos que hablar abiertamente sobre el tema para proteger a nuestra comunidad. Si nos educamos sobre el VIH y conversamos sobre las maneras de protegernos y proteger a nuestros seres queridos y a nuestra comunidad, podemos aumentar el conocimiento, reducir el estigma y la vergüenza que muchas veces se asocian con el VIH”, señaló Denise Chacón, del AIDS Project of the East Bay (APEB), uno de los grupos socios de la campaña.

En el marco de la conmemoración del NLAAD este mes, se realizarán ferias de salud y eventos en todo el país organizados por agrupaciones locales para ofrecer servicios gratuitos de exámenes y consejería, que pueden ser buscados en el sitio de Internet de la campaña: LaRedHispana.org/DetengamosVIH.

En mayor riesgo

Una nueva investigación realizada por la Escuela de Medicina de la Universidad de California, Riverside, reveló que los pacientes diagnosticados tarde en el curso de la infección por VIH tienen más probabilidades de transmitir el virus a otras personas. Además, estos pacientes tienen un mayor riesgo de tener resultados negativos para su salud como la aparición de infecciones oportunistas. La investigación se llevó a cabo en el condado de Riverside, California, el sexto más afectados con VIH y Sida en ese estado.

“El diagnóstico precoz es un componente crítico en la prevención de la transmisión posterior del virus y representa oportunidades perdidas para el tratamiento”, dijo Brandon Brown, profesor asistente y uno de los autores del estudio.

La investigación, publicada en la revista Medicine, encontró además: