Hillary Clinton íntima en la portada de la revista Hola! USA

En medio de su campaña para la presidencia, Hillary Clinton posó en exclusiva para la portada de la segunda edición de la revista Hola! USA. En la imagen se ve a la candidata demócrata muy cariñosa con su esposo y expresidente, Bill Clinton, leyendo unos papeles.

Esta portada, que pertenece a la edición de Octubre/Noviembre de la revista, muestra a Hillary en la intimidad de su hogar como nunca antes se la había visto. En la entrevista, la candidata demócrata les confiesa que de todos sus roles el más significativo es el de ser madre y abuela.

“Mis amigos que son abuelos me habían dicho lo increíble que sería, pero no entendí lo que me estaban diciendo hasta que lo viví”, les dijo Clinton a la revista.

Días pasados, la revista hizo su presentación oficial en una fiesta llena de glamour en New York. Además de Cristy Marrero, vicepresidente y directora de la revista, también viajó la familia fundadora de ¡Hola! los Sánchez Junco desde España, y estuvieron presentes famosos como Alec Baldwin, Eglentina Zingg y Miguel Ángel Silvestre, entre otros.

MIRA ALGUNAS FOTOS DE LA FIESTA: