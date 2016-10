Floyd Mayweather fue demandado por no pagarle a una joyería

Extraño, pues lo que le sobra al polémico 'Money' es precisamente dinero...

Desde septiembre de 2015, fecha de su última pelea en Las Vegas, Nevada, el excampeón mundial Floyd Mayweather debe casi millón y medio de dólares por concepto de la compra de un collar de diamantes que no fue finiquitada debidamente.

Y es que el famoso ‘Money‘ quedó de pagar el resto del valor de el artículo que se llevó de la joyería The Jewelers Inc. y que está tasado en 3 millones de dólares. El expúgil pagó 1.6 millones y quedó a deber el resto, 1.4 milloncitos, que al paso de los meses jamás fueron recibidos por el establecimiento, que no registra pago alguno desde el mes de mayo.

Por esta razón la demanda fue presentada en la corte estatal de Nevada el pasado 23 de septiembre. Ninguna de las partes ha querido hacer comentarios al respecto.