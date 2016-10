Edgar “El Pájaro” Benítez sufre parálisis facial y causa baja con la selección de Paraguay

El delantero de los Gallos Blancos del Querétaro no podrá jugar los partidos eliminatorios frente a Colombia y Argentina

El delantero de los Gallos Blancos del Querétaro, Édgar “El Pájaro” Benítez sufrió una parálisis facial que lo tendrá fuera de acción por al menos tres semanas.

De acuerdo con la Asociación Paraguaya de Fútbol, Benítez causó baja con la selección guaraní para los partidos frente a Colombia y Argentina, correspondientes a las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de Rusia 2018.

“Me estoy recuperando de a poco, tenía muchas ganas de estar en la Selección. Tuve un golpe detrás de la oreja y en la semana se me inflamó. Del día del golpe pasaron cuatro días, luego ya la cabeza me dolía y no podía mover esa zona del rostro. Ahora por lo menos ya puedo hablar y moverme un poco”, explicó Édgar Benítez.