Gary Sánchez, la nueva estrella de los Yankees

El portentoso bateador dominicano de 24 años es candidato para "Novato del Año"

Suena para “Novato del Año” aunque sus números fueron los de un gigante. Gary Sánchez, que llegó al primer equipo como parte del revolcón que le dieron los dueños al roster en el break del verano, terminó siendo la razón de ser por la que los fanáticos siguieron yendo al estadio y aplaudiendo a un equipo que nunca fue contendiente a nada en toda la campaña.

Le bastaron 50 juegos en el lineup de Joe Girardi para demostrar de qué estaba hecho, y aunque le llueven aplausos de todos los rincones, su actitud moderada y carácter apasible no cambian.

¿Como novato tenías algún temor cuando te llamaron al primer equipo de los Yankees?

“No, temor no, porque uno se prepara trabajando muy duro en la Triple A, para esperar, y que cuando llegue la oportunidad, estar listo”, indicó Sánchez.

El joven pelotero atiende a la prensa, inmerso en el tirón final de la campaña, con la mira puesta en el último pitcheo del último juego. Ni el momento, ni los rivales lo alteran. Tampoco lo cambia ser el tercer bate de los Yankees en un lineup en el que abren Brett Gardner y Jacoby Ellsbury, dos ganadores de todo.

“No he sentido presión y solo me he enfocado en hacer mi trabajo y terminar bien fuerte. El público nos ha apoyado a mí y a todos los muchachos nuevos”, agrega.

Llegó para tomar funciones de receptor y cumplió con su tarea, pero fue su rendimiento en la caja de bateo lo que lo disparó al estrellato en menos de dos meses.

Sus números son impresionantes y casi en cualquier parque, y ante zurdos o derechos,, dejó claro qué es lo que más disfruta en el béisbol.

Hasta ahora te ves como un bateador completo ¿Te definirías más como un bateador de poder o un bateador de contacto?

“Cuando vas a la caja de bateo, tienes que escoger buenos lanzamientos y saber rápido qué es lo que traen los lanzadores… A veces, conectas y se va de jonrón, otras veces no”.

No es tan fácil

Escuchando a Gary Sánchez hablar con tal simplicidad. parece fácil. Solo que sus números son de una magnitud que sacuden la realidad.

Es el tercero en llegar más rápido a diez jonrones, solo superado por George Scott de Boston (1966) y Trevor Story de Rockies (2016).

El camino hacia los veinte fue más corto aún y solo uno –Wally Berger, de Bravos de Boston, en 1930 – llegó a veinte jonrones en cincuenta juegos como él.

Sánchez bateó para .300 con 42 carreras remolcadas, un slugin de .625 y un OPS de .982. Solo se ponchó 19 veces en 229 turnos al bate.

Estos números dicen que saca un cuadrangular cada diez turnos al bate. Y las referencias de los grandes slugers del béisbol dicen que Barry Bonds, Aaron, Ruth o Pujols promedian entre 16 y 20 turnos por cuadrangular.

“Yo la verdad no conocía esas estadísticas… No las miro mucho, pero la verdad se oyen bastante bien”, agregó.

En los días en que se despide David Ortiz, y con tu desempeño en Boston y en El Bronx, ¿te sientes preparado para ser el líder de la nueva rivalidad contra los Medias Rojas?

“Yo pienso que no me debo preparar solo para los Medias Rojas, sino para todos los equipos. La rivalidad con ellos siempre va a estar ahí y es algo que nosotros tenemos en cuenta, pero yo pienso en todos los equipos”.

No descarta jugar en la pelota de invierno. Algo que querría hacer pero que “depende de que los Yankees den permiso”. Igualmente, se refiere de manera tangencial al Clásico Mundial de Béisbol de 2017.

“No hemos hablado de eso. Seguro que al terminar la temporada se van a tratar esas cosas, pero hasta ahora no me han dicho nada”.

El tema inevitable no lo sorprende. La apuesta para “Novato del Año”.

“Sí he oído que se habla de eso y es un honor que con tan pocos juegos consideren mi nombre”.

Ese, debe ser justamente, el único obstáculo para conseguir el premio del mejor de los nuevos en la Liga Americana. Eso sí, otros nombres que han jugado casi todos los días aún no igualan sus coeficientes.

Nomar Mazara de Mellizos (.282 de bateo, 15 cuadrangulares y 49 impulsadas), Tyler Naquin (.308, 14 y 39) y Max Kepler (.254, 15 y 56).

“No pienso en los premios individuales, creo que son importantes, pero yo solo tengo que hacer buenos números y que otros decidan”.

Considera un privilegio haber estado en el retiro de dos símbolos como Alex Rodríguez en los Yankees y David Ortiz de Medias Rojas.

“Cuando yo era muchacho, los veía dando muchos palos y cuando los ves dices: wow, yo quisiera tener una carrera igual… o mejor que esa”.

Si Gary Sánchez puede tener una carrera como la de Alex Rodríguez o David Ortiz, eso lo dirá el tiempo, por ahora, es uno de los novatos más explosivos y de más talento de la historia.

eldiariony.com