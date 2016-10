La paz enfrenta a colombianos de Nueva York

Este domingo 2 de octubre será el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc y la división reina entre los votantes

Luego de 52 años de guerra y unos diálogos que duraron más de cuatro años entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, este domingo los colombianos saldrán a las urnas para votar en un plebiscito donde decidirán si respaldan o no los acuerdos de paz a los que se llegaron en La Habana en agosto pasado.

Y aunque existe un ambiente de optimismo por el nuevo rumbo que podría tomar la nación sudamericana, las diferencias de opiniones entre los simpatizantes del “sí” y el “no” que se viven en Colombia, también se sienten en la Gran Manzana.

“A mí me parece que han hecho un circo con todo eso de la paz y lo único que van a hacer es legitimar la injusticia premiando a esos hampones”, aseguró en Jackson Heights bastante ofuscado Jorge Pabón, de 67 años, quien calificó al presidente Juan Manuel Santos como un “criminal”. El caleño, quien aseguró haber perdido a su hijo a manos de las FARC, elogió la oposición férrea que ha hecho contra el proceso el expresidente Álvaro Uribe.

John Cardona, quien trabaja en el restaurante Pollos Mario, también se declaró simpatizante del “no” y agregó que su principal temor es que los guerrilleros accedan a cargos públicos.

“Para mí eso que están haciendo es una amnistía porque los están premiando. Les están dando demasiado y uno no sabe cuáles son las verdaderas intenciones que ellos tienen”.

La colombiana Yolanda Andersson, quien vive hace 20 años en Nueva York, defendió el apoyo al proceso de paz y le pidió a sus paisanos que voten por una Colombia que ya se hartó de la guerra.

“Apoyo el sí, porque soy humanista, hago parte de ese movimiento y rechazo la violencia y la discriminación y sabemos que la única salida es la no violencia y la mejor arma es reconciliarse”, dijo, al tiempo que aplaudió al mandatario colombiano por convocar al plebiscito para que haya más claridad.

“50 años de guerra en Colombia son suficientes y no podemos darle a nuevas generaciones otra generación de guerra. Este apenas es el comienzo y tenemos que decidir en qué Colombia queremos vivir”.

Asimismo, el activista Carlos Salamanca calificó este proceso como una cambio de decisión política, donde habrá mucho camino por recorrer.

“El ambiente del Sí es de reconciliación y optimismo, de pronto no es muy realista, pero ahí está como una constelación de alegrías y esperanzas de los colombianos, incluidos los residentes en la Gran Manzana”, dijo.

Eduardo Hernández, de 35 años comentó que lo importante es exigirle al Gobierno que cumpla a cabalidad con los compromisos y que castigue con mayor severidad la corrupción para que haya mejor uso de los recursos públicos con el cese de la guerra.

“Este no es un proceso perfecto y hay muchas cosas que son injustas, pero no tenemos otra opción, pues la opción de seguirnos matando no es ni sensata ni práctica porque esos recursos que se invierten en la guerra es hora de invertirlos en educación, pues ahí está la clave”, agregó, al tiempo que le hizo un llamado al excandidato presidencial Antanas Mockus para que retome su ideario y se lance a las próximas elecciones. “Ese es el hombre que se necesita en el postconflicto”.

La cónsul de Colombia en Nueva York, María Isabel Nieto, hizo un llamado a los casi 90,000 colombianos que están inscritos para votar en la Gran Manzana para que participen activamente en el que calificó como el momento histórico más importante de Colombia en las últimas décadas.

“Los colombianos en el exterior deben ejercer su derecho al voto, se deben apropiar y ser protagonistas del cambio; los invito a enterarse y a votar a consciencia”, dijo. “Han sido más de 52 años continuos de guerra, que han dejado 267.162 muertos, millones de desplazados, de víctimas inocentes, de pérdidas materiales y humanas, miles de soldados muertos y heridos, atraso y pobreza”.

SITIOS PARA VOTAR Y UN PANEL DE DISCUSIÓN