Los documentos que sugieren que Trump podría no haber pagado impuestos

The New York Times publicó lo que parecen ser extractos de declaración de impuestos de Donald Trump de 1995

El tema de las declaraciones de impuestos de Donald Trump volvió a situarse en el centro de la campaña para la presidencia de EE.UU. luego de que el periódico The New York Times publicara este domingo documentos aparentemente vinculados a su declaración para el año 1995.

Según los documentos, el magnate declaró pérdidas de más de US$900 millones ese año.

Y, según expertos citados por el prestigioso diario estadounidense, eso le podría haber permitido al candidato del Partido Republicano no pagar nada en impuestos sobre la renta por un período de 18 años.

La razón: la gigantesca pérdida le habría dado derecho a una exención fiscal del mismo tamaño.

El tema de los impuestos de Trump fue abordado durante su primer debate con Clinton.

Desde 1976 todos los candidatos a la presidencia de EE.UU. han publicado sus declaraciones de impuestos al inicio de la campaña, pero Trump no ha querido hacerlo “hasta que no concluya una auditoría” que está realizando la agencia tributaria de EE.UU.

Su campaña tampoco ha querido confirmar ni negar los reportes sobre el tamaño de sus pérdidas en sus más de 45 años en el mundo de los negocios.

Y su principal rival, la candidata demócrata Hillary Clinton, se ha aprovechado de esto para atacar a Trump y durante un tenso debate celebrado el lunes pasado sugirió que la única razón que podía tener el magnate para no hacer públicas sus declaraciones de impuestos era que estas escondían “algo terrible”.

La campaña de Trump, por su parte, acusó el sábado a The New York Times de no ser sino “una extensión de la campaña de Clinton”.

“Un empresario muy hábil”

La campaña del magnate también describió a Trump como “un empresario muy hábil que tiene la responsabilidad fiduciaria (…) de no pagar más impuestos de lo que es legalmente requerido“.

“Dicho eso, el Sr. Trump ha pagado cientos de millones de dólares en impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre ventas, impuestos sobre bienes y raíces, impuestos locales, impuestos estales, impuestos patronales e impuestos federales, además de hacer contribuciones sustanciales para caridad”, agregó la campaña.

Según The New York Times, las tres páginas de documentos publicadas este domingo le fueron enviadas hace un mes a uno de sus reporteros.

Y Jack Mitnick, un contador que trabajó para el magnate que figura en los documentos como el encargado de presentarlos, dijo que estos parecían copias auténticas de partes de la declaración del año 1995, afirmó el periódico.

Según expertos consultados por el diario, la ley le habría permitido a Trump utilizar sus US$916 millones en pérdidas para no pagar impuestos sobre un ingreso equivalente durante un período de 18 años.

“Si bien la renta tasable del señor Trump para los años subsecuentes no se conoce, una pérdida de US$916 millones en 1995 habría sido los suficientemente grande para evitar pagar impuestos sobre ingresos de US$50 millones al año por 18 años“, explica el diario.

Cuando en el debate del lunes Clinton acusó al magnate de no pagar impuestos sobre la renta a nivel federal, Trump no negó la acusación. Simplemente respondió: “Eso me hace inteligente”.