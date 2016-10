¡Lindsay Lohan casi pierde un dedo tras sufrir un accidente!

La actriz Lindsay Lohan fue intervenida quirúrgicamente después de que se cortó un dedo.

Desde sus redes sociales, Lohan compartió un material audiovisual que horas más tarde eliminó donde afirmó que perdió parte de un dedo de la mano izquierda.

De acuerdo con el portal TMZ, el dedo angular de la actriz se le atoró cuando intentó subir el ancla del bote en el que estaba paseando en el mar de Turquía, lo que provocó que cayera al agua, separándole la parte superior de su dedo.

Tras el accidente, la rubia encontró el pedazo de su mano faltante y fue trasladada a un centro médico donde le practicaron una cirugía para reparar el daño.

“Casi pierdo mi dedo con el ancla. Bueno, perdí la mitad de mi dedo, gracias a Dios encontramos el pedazo faltante, acabo de tener una cirugía para arreglarlo, duele un montón“, escribió junto a la fotografía publicada en Snapchat.

Lohan tomó el incidente de lo más natural, por lo que hizo público el trago amargo en Twitter.

“Esto es por qué no debería tratar de ayudar con la cuerda para anclar el barco. He perdido la mitad de mi dedo”, tuiteó.

This is why I shouldn't try to help get the rope to anchor the boat. I lost half of my finger.… https://t.co/e53atyQyNp

— Lindsay Lohan (@lindsaylohan) October 2, 2016