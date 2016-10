De esta manera Cristian Castro quiere ayudar a Luis Miguel

El cantante mexicano, que se encuentra de gira Argentina, se mostró muy empático con el ‘El Sol’ y le ofreció ayuda

Puede tener el pelo teñido de verde y divertirse mostrando sus “locuras” en las redes sociales, pero cuando Cristian Castro se pone reflexivo hay que tomarlo muy en serio.

Por estos días, el cantante mexicano se encuentra de gira por Argentina y ha tocado todos los temas en las notas que hizo para promocionar sus shows. Uno de ellos apuntó directamente a su opinión sobre la extraña situación personal que atraviesa un colega suyo, Luis Miguel.

Lejos de negarse a opinar de su par, Cristian demostró la empatía que siente por el intérprete de “La incondicional” y hasta le ofreció su ayuda para sacarlo del ostracismo en el que se encuentra sumergido.

“Yo quisiera acercarme a él hace tiempo. Tengo mucha curiosidad para saber qué está sintiendo”, le dijo al diario el Clarín. “Somos colegas y amigos. Hemos compartido muchos momentos. Hay admiración mutua. Tal vez está atravesando un momento de soledad, como atravesamos todos en esta carrera. Momentos de fragilidad. Espero poder darle aliento. (…) Ojalá me lo aceptara. Soy de los que más lo va a defender“.

Además, el hijo de Verónica Castro dio precisiones sobre la errática conducta que Luismi ha desarrollado en los últimos años.

“No se le ve en el ambiente. Se ha aislado bastante y no le conviene. No le está conviniendo la idea de no socializar. Tiene que acercarse a nosotros, sus colegas. Tal vez tiene que trabajar menos”, dijo, además de advertir que el exceso de trabajo fue uno de los factores que llevó a la muerte a uno de sus ídolos, Juan Gabriel.

“Si tiene un problema médico, lo ayudaría con el mejor especialista, si es que puedo detectar cuál es problema. Yo mismo me lo llevo al mejor hospital del mundo para que lo traten. Y para que tenga un amigo. (…) Yo sí puedo ser familia de Luis Miguel. Él es presidente de este género, con Juan Gabriel, Vicente Fernández, José José. Es un pilar. Por eso debemos protegerlo sus colegas. Se puede sentir más arropado”, apuntó.