Arma una taquiza en casa

Como si faltaran razones para celebrar a la comida mexicana, el 4 de octubre es el Día Nacional del Taco. Así que...

La comida mexicana se ha convertido en una de las más populares entre latinos y no latinos por igual, tanto así que en Estados Unidos se celebra el Día Nacional del Taco, todos los 4 de octubre.

Y aunque en realidad sobran las razones para disfrutar de este tradicional plato importado de México, este próximo martes únete a la fiesta, invita a familiares y amigos y prepara lo que en el país azteca llaman una taquiza.

“Para los que no conocen que es una taquiza, es una reunión entre amigos y familias donde se sirve todo para montar tacos tipo buffet y los invitados los pueden preparar a su manera”, explica el chef Ray García, Chef del Año de la revista Esquire y dueño de Broken Spanish y B.S. Taquería.

No es nada complicado, elige tu carne o proteína favorita (res, cerdo, pollo, pescado, camarones, etc.), cocínala guisada o a la parrilla, acompañala con los vegetales de tu predilección, aunque no deben faltar la tradicional cebolla y el cilantro. Tampoco olvides un poco de aguacate o guacamole y una buena salsa picante.

Luego coloca todo para que los invitados se sirvan lo que quieran dentro de una tortilla, que también puedes comprar en tu bodega o mercado favorito (los más expertos las pueden hacer en casa). De resto, asegúrate de tener alguna bebida para acompañar, como cerveza o una margarita, y a disfrutar de uno de los tesoros de la comida mexicana.

El chef García también tiene algunos consejos para atender a tus invitados.

“Prepara con anticipación, si hay cosas que se pueden hacer más temprano en la mañana, hazlas para poder tener tiempo para disfrutar de la fiesta. Limpia mientras cocinas para no tener un desorden al final”, dijo

Si te animas a armar una taquiza, aquí te dejamos algunas buenas recetas.

Tacos de Pescado Empanizados en Pistachos

Rinde: 6 porciones

Ingredientes:

½ taza de Wonderful Pistachios Roasted & Salted sin cáscara

4 filetes de tilapia medianos

1 clara de huevo

1/3 de taza de migas de pan seco

4 cucharaditas de mantequilla derretida

12 tortillas de maíz

2 aguacates, cortados en rodajas finas

2 tomates, previamente picados

¼ de cabeza de repollo morado, previamente picado

1 manojo de cilantro

1 limón verde

Crema

Pimienta

Sal

1 chorrito de mantequilla

Preparación:

Calienta el horno a 450°F. Cubre una bandeja de hornear de 11 x 17” con papel pergamino y spray anti-adherente.

Pon las claras de huevo en un recipiente poco profundo. Luego en otro recipiente, mezcla los pistachos, las migas de pan, la sal y pimienta.

Moja el pescado en las claras de huevo y luego en la mezcla de pistachos. Pon el pescado sobre la bandeja de hornear. Previamente rocíalo con un poco de mantequilla.

Hornea de 8 a 10 minutos o hasta que el pescado se desmenuce fácilmente con un tenedor.

Una vez el pescado se haya enfriado un poco, divídelo en porciones iguales sobre las tortillas. Cubre el pescado con las rodajas de aguacate, tomate, repollo, cilantro, una cucharada de crema y unas gotas de jugo de limón.

Tacos de camarón con salsa tártara al jalapeño

Ingredientes: 1 cebolla roja mediana 1/2 taza de mayonesa Hellmann’s Light 3 cucharadas de jugo de limón verde 2 cucharadas de jugo de chile jalapeño en vinagre, finamente picado 2 cucharaditas de Knorr caldo con sabor de pollo 1/2 cucharadita de chile chipotle en polvo 4 rebanadas de de piña fresca (de 1/2 pulgada de grosor) 1 libra de camarones frescos medianos, pelados y desvenados 12 tortillas de harina o de maiz, calientes

Preparación: Corte una media pulgada de la cebolla y píquela finamente para completar una cucharada. Rebane el resto de la cebolla horizontalmente en rebanadas de media pulgada, ponga a un lado. Combine la cebolla picada, 6 cucharadas de mayonesa light Hellmann’s® o Best Foods® Light, 1 cucharada de jugo de limón y los jalapeños en un tazón mediano, ponga a un lado. Aparte, mezcle el resto de la mayonesa, 2 cucharadas de jugo de limón, el Knorr® Caldo con sabor de Pollo y el chipotle en otro tazón mediano. Cubra las rebanadas de cebolla y piña con la mitad de esta mezcla y unte el resto sobre los camarones. Ase en el asador o a la parrilla hasta que la piña y la cebolla estén suaves y los camarones se pongan rosas. Pique la cebolla y la piña. Sirva los camarones con la cebolla y la piña en las tortillas y adereze con la salsa de jalapeño. Adorne, si lo desea, con cilantro picado. Receta de Vivemejor.com

Tacos de Falda con Chipotle

Creado por el Chef Ray García

Ingredientes:

Para el relleno del taco:

5 lb de pecho de vaca

1⁄4 taza de aceite de Canola

2 cebollas blancas, en cuartos

12 dientes de ajo

1 lb de pasta de tamarindo

2 latas (7 oz.) de chiles chipotle en adobo

1 taza de Salsa Tabasco Chipotle

1 hoja de laurel

4 tazas de azúcar morena clara

4 qt de agua

Sal Kosher

Pimienta recién molida

Tortillas de maíz frescas

Para la salsa del taco

2 cebollas rojas, cortadas en juliana

1/4 taza de jugo de limón

1 cucharada de chile Habanero, cortado en dados

Sal Kosher al gusto

1 taza de cilantro fresco, picado

Preparación:

Para el relleno del taco:

Limpia la carne quitándole el exceso de grasa, córtala en pedacitos de 5 pulgadas y sazónala con sal y pimienta.

Calienta aceite de canola en una olla grande y profunda de acero inoxidable a fuego medio-alto.

Pon la carne en la olla y cocina de cada lado hasta que esté de color marrón dorado. Una vez dorada, saca la carne de la olla y apártala para usarla más tarde.

En otra olla grande y profunda de acero inoxidable, saltea las cebollas y el ajo hasta que estén transparentes. Agrega la pasta de tamarindo, los chipotles, la Salsa Tabasco Chipotle, la hoja de laurel, el azúcar moreno y el agua y deja a cocinar a fuego lento.

Una vez que se haya disuelto el azúcar moreno dentro de la mezcla, añade la carne, cubre con papel de aluminio y deja a cocinar a fuego lento durante 3 horas o hasta que esté tierna.

Saca la carne de la olla, córtala en trocitos y aparta.

En una procesadora, mezcla el líquido que queda y añádeselo a la carne picada en un bol o la olla hasta que esté lista para servir.

Si la preparas el día anterior, deja enfriar la carne picada y el líquido antes de colocarlos en el refrigerador durante la noche. Vuelve a calentar en una olla grande y pesada de acero inoxidable antes de servir.

Para la salsa del taco:

Mezcla la cebolla roja, el jugo de limón y los chiles habanero en un bol; sazona con sal y deja reposar por 1 hora.

Cómo servirlo:

Arma los tacos con la carne calentada sobre una tortilla de maíz fresca y tibia y cubre con la salsa de cebolla y las hojas de cilantro al gusto.

Tacos de chicharrón

Rinde: 12 piezas

Ingredientes:

300 gramos de chicharrón cortado en cubos

12 tortillas de maíz o harina

Para el pico gallina:

4 tomates fresadillas

4 cucharadas de cebolla morada picada

2 a 4 chiles serranos cortados en rodajas (según el picor deseado)

2 cucharadas de cilantro picado

La pulpa de 1 a 2 aguacates cortada en cubitos

2 cucharadas de jugo de limón

Sal y pimienta molida (en cantidad al gusto)

Preparación:

Mantener el chicharrón a temperatura ambiente o ligeramente caliente.

En un recipiente incorporar todos los ingredientes para el pico gallina, dejando al final el aguacate para que no se bata.

Calentar las tortillas en un comal y rellenar con el chicharrón.

Después añadir el pico gallina y servir.

Receta de Reforma