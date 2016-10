2016 podría terminar siendo el año del Chicharito

Con un explosivo arranque, el delantero mexicano apunta para tener su mejor temporada y convertirse en uno de los mejores arietes del fútbol europeo

A Javier “Chicharito” Hernández la buena suerte le vuelve a sonreír cuando está en el área rival en un campo de fútbol. El delantero mexicano goza desde una nueva cresta su paso por el balompié europeo con el club alemán Bayer Leverkusen, equipo con el que recientemente marcó su gol 100 en el Viejo Continente, ratificando su sitio como el ariete tricolor más prolífico de la actualidad y con la mira puesta en tener una campaña que lo ubique con la élite de los atacantes a nivel global.

En el penúltimo de sus tantos en competencia europea, ante el Mónaco en duelo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, mostró su gran virtud de desmarcarse dentro del área para aprovechar su ubicación. En esa ocasión fue con un remate de cabeza en el área chica sin nadie a su alrededor; gol 100 que va al lado de la balanza de los buenos momentos que ha tenido en su aventura por Europa, que inició hace seis años cuando fue adquirido por el Manchester United tras brillar con las Chivas del Guadalajara.

Con el Bayer Leverkusen, Hernández echa a volar la imaginación de poder mejorar su mejor año de cuota goleadora en el Viejo Continente, que logró la campaña pasada cuando llegó a la entidad germana y terminó con 26 tantos. Actualmente lleva siete luego de un vertiginoso arranque de liga con cinco tantos, tras de consumar un triplete el 24 de septiembre ante el Mainz 05, en la Bundesliga. Ya abrió su cuenta en la Champions con el tanto ante el Mónaco y también tiene un gol en la Copa alemana.

“A veces hay que tener mucha humildad. A veces se juega muy bien cuando no haces goles. He tenido mucha fortuna en estos dos últimos partidos de meter cuatro goles”, dijo Hernández en entrevista después de su gol 100 en Europa. “Gracias a mis compañeros y a toda la institución que ha confiado en mí; yo también trato de devolverles esa confianza como muchísimo esfuerzo”.

La rueda de la fortuna volvió a la parte más alta en la trayectoria del popular futbolista tapatío, quien antes de estos renovados bríos sufrió una fractura en la mano derecha que requirió cirugía y un par de semanas de recuperación, justo cuando se avecinaba el arranque de la Liga de Alemania.

“Chicharito” pone buena cara ante las adversidades presentes con lesiones, bajas de juego o simplemente porque no entró en los planes de algunos de sus entrenadores. Ya dejó atrás esos momentos de incertidumbre cuando el Manchester United, dirigido por el holandés Louis van Gaal, no lo tomó en cuenta para formar parte de la plantilla en la temporada de 2015-16 y que propició su partida hacia el Leverkusen, entidad sin una historia de logros como la inglesa, pero en la cual ha mostrado su capacidad goleadora.

Las más recientes actuaciones del ‘Chicharito’ en Alemania recuerdan sus primeros años con el United, con la dirección técnica de Alex Ferguson, quien lo tuvo en buena estima y le brindó muchas oportunidades como uno de sus elementos de cambio predilectos, que respondió con goles. Terminó su etapa en el United con un raudal de 59 tantos en 157 encuentros.

La verticalidad del fútbol alemán es otro de los elementos que benefician el desempeño del ariete de 28 años, quien después de no entrar en planes de los Red Devils se unió al Real Madrid. El préstamo al poderoso cuadro de la capital española lució como una sentencia de banca para el ‘Chicharito’, quien tuvo como principal competencia por un sitio en la delantera merengue a Cristiano Ronaldo, Garreth Bale y Karim Benzema; ellos se devoraron la gran mayoría de los minutos y le dejaron apenas unos cuantos a lo largo de 33 encuentros en la campaña 2014-15, la cual finalizó con apenas nueve dianas.

El fútbol le ofreció una revancha que ahora aprovecha con el club germano, destino que tomó su carrera luego de que Van Gaal fue claro al establecer que no quería al mexicano y que si se quedaba en Old Trafford no vería acción.

Regreso triunfal

El camino goleador del mexicano en Alemania comenzó en el tercer duelo después de su debut, cuando al Mainz 05 le hizo el tanto con el que se impusieron 1-0 en la sexta fecha del pasado campeonato. El impacto de Hernández en el eje de ataque lo llevó a marcar en 13 encuentros, en dos fueron dobletes y otro más un triplete. En Champions también entregó buenos dividendos con cinco tantos en seis partidos y en la Copa también con cuatro dianas en tres partidos; estadísticas que afianzaron su posición como titular.

En los albores de la temporada 2016-17 el ariete tapatío mantiene el paso goleador y esos 26 tantos que tuvo en su campaña de presentación lucen como una meta realista a mejorar cuando ha despejado las dudas que abrigaron sus anteriores entrenadores en el United y el Real Madrid.

El brillo de ‘Chicharito’ puede ser más intenso cuando se encuentra en una nueva cresta en su carrera, una que lo puede impulsar a ser uno de los más destacados romperredes de Europa y que haga lamentarse a sus exequipos por no otorgarle más oportunidades de lucir en el campo.

Por la marca del Tricolor

Javier Hernández está a un tanto de igualar a Jared Borgetti como el máximo goleador en la historia de la selección mexicana al llevar 45 tantos en 86 encuentros.

“Chicharito” convirtió su más reciente tanto con el Tri cuando vencieron 2-0 a Jamaica en la Copa América Centenario; su historia en el combinado nacional comenzó en 2009.

10 años han transcurrido desde su debut con las Chivas el 10/09/2006 en un duelo de liga ante el Necaxa en el que marcó su primer tanto y en el que jugó nueve minutos al entrar de cambio

130 tantos ha marcado en su paso en el fútbol profesional con cuatro equipos (Chivas, Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen)

2 títulos de la Premier League ganó en su paso por el Manchester United (2011 y 2013)

Camino al centenario

Esta es la cuota goleadora del ‘Chicharito’ Hernández en el fútbol europeo.

Manchester United (2010-15, 16) 157 59 20

Bayer Leverkusen (2015-presente) 48 33 7

Real Madrid (2014-15) 33 9 9