Video: Murió boxeador escocés tras sufrir su primer nocaut en una pelea

El boxeador Mike Towell, de 25 años, murió anoche en un hospital de Glasgow (Escocia) tras resultar herido en un combate celebrado el jueves, informaron hoy sus representantes.

El boxeador, de la ciudad de Dundee, debió ser hospitalizado al término del quinto asalto ante Dale Evans en un combate del Club Deportivo de St Andrews disputado en un hotel de Glasgow.

“Hace una hora Mike Towell falleció. Él siempre estará en nuestros corazones”, informó el club a primera hora de hoy a través de su cuenta de la red social Twitter.

Hasta su combate con Evans, Towell estaba invicto con 11 victorias y un empate, su derrota no solo fue en el ring, sino con la vida.

Así lucía Towell para su último combate:

La pareja del boxeador, Chloe Ross, dijo a los medios británicos que Towell sufrió una hemorragia cerebral.

Towell fue derribado en el primer asalto, aunque se recuperó para continuar el combate, pero el árbitro, Victor Loughlin, decidió suspenderlo en el quinto cuando el boxeador sufrió otra caída.

El joven recibió tratamiento médico en el cuadrilátero y se le suministró oxígeno antes de ser llevado en ambulancia al hospital.

Un tweet muestra a Towell cortando su cabello para donarlo a un niño con cáncer.

Mike Towell got his hair cut off for charity to help that young lad with cancer. #levels pic.twitter.com/x42M6l1uiA

— Michael (@BoxingFanatic_) October 1, 2016