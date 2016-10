Muere niño herido en tiroteo en una escuela de Carolina del Sur

WASHINGTON.- Un niño de seis años que resultó herido el pasado miércoles cuando un adolescente de 14 abrió fuego en una escuela de educación primaria de Carolina del Sur falleció hoy, según informaron las autoridades locales y su familia.

Jacob Hall, de 6 años, murió este sábado en un hospital para niños de Greenville, de acuerdo con el forense del condado Anderson, Greg Shore.

Uno de los hermanos de Jacob, Gerald, también confirmó en Facebook la muerte del menor.

This is a portrait of a nation whose lawmakers are told by the @NRA to protect easy access to guns more than children #JacobHall @MomsDemand pic.twitter.com/uwtxtPLO4k

El niño quedó gravemente herido tras el tiroteo del miércoles en la escuela de educación primaria Townville, ya que una bala le atravesó la arteria femoral y perdió mucha sangre.

Please tell me again how your right to own a gun outweighs this boy's right to live?! #JacobHall pic.twitter.com/wVb0WyGs88

— Andrea Marie (@DaniPayson) October 1, 2016