La “realidad” fenomenológica de Donald Trump

Tres temas que fueron discutidos en el debate presidencial, y que ilustran la disociación patológica de Trump con la realidad, fueron la forma en que trata a las mujeres, el apoyo que los candidatos dieron a la Guerra de Irak y la declaración de impuestos del republicano.

Uno de los momentos más significativos del debate presidencial fue cuando Hillary Clinton le dijo al republicano Donald Trump: “…yo sé que usted vive en su propia realidad, pero eso no son los hechos”.

El filósofo alemán Edmundo Husserl, que desarrolló la escuela fenomenológica, llegó a sugerir que cada uno puede construir su propia realidad, separada del mundo físico. No cabe duda que el señor Trump ha construido una ‘realidad’ ficticia, de distorsiones, negaciones e insultos cuyo objetivo fundamental es imponer su discurso político.

En la realidad cartesiana en la que todos vivimos, en donde a través de nuestros sentidos establecemos una definición de lo que experimentamos, no cabe la menor duda lo que Trump dice, ni lo que quiere decir. No dudamos, aunque lo niegue, cuando insulta a las mujeres. A algunas las ha llamado perras, cochinas, hasta cerdas. Para Miss Universo Alicia Machado ha utilizado terminología como la Señorita Piggy, por aumentar de peso, y Miss Empleada Doméstica, por ser latina.

Tampoco tenemos dudas que los hechos factuales demuestran que Trump apoyó la Guerra de Irak. Aunque vehementemente lo niegue, el récord histórico muestra una entrevista con el locutor Howard Stern, en 2002, en la que cuando se le pregunta si Estados Unidos debería invadir el país del Medio Oriente, respondió: “Sí, creo que sí”.

También sabemos que aunque Trump afirme que no puede dar a conocer su declaración de impuestos mientras continúe la auditoría de la agencia impositiva (IRS), en realidad puede hacerlo cuando quiera. Tal vez, la verdadera razón es que no es tan multimillonario como dice o que, años atrás, no pagó ni un centavo de impuestos.

Confundidos e inseguros por la inestabilidad generada por las fuerzas de la globalización que han desestabilizado mercados laborales y generado migraciones internacionales como nunca antes, muchos trabajadores y sectores de clase media se ven tentados por los cantos de sirena de un Trump que promete retornarnos a una América fuerte y dominante. No se dan cuentan que todo su programa político, si así se lo puede llamar, es una fantasía basada en premisas irreales y demagogia que la democracia estadounidense definitivamente no necesita.

*Néstor M. Fantini es un sociólogo y educador argentino (retirado) que reside en California.